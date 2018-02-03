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Litvanya Ekibinin Yıldız Diye Aldığı Futbolcu, Amatör Futbolcu Çıktı
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Litvanya Ekibinin Yıldız Diye Aldığı Futbolcu, Amatör Futbolcu Çıktı

LİTVANYA EKİBİNİN YILDIZ DİYE ALDIĞI FUTBOLCU, AMATÖR FUTBOLCU ÇIKTI

Litvanya Ligi ekiplerinden FK Panevezys, yıldız sandıkları Barkley Miguel Panzo'yu kadrosuna kattı ancak daha sonra hakkında yazılanların yalan olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 03 Şubat 2018, 09:40
Puan Ver : Litvanya Ekibinin Yıldız Diye Aldığı Futbolcu, Amatör Futbolcu Çıktı(9/10)5

Litvanya Ligi takımlarından FK Panevezys, Barkley Miguel Panzo isimli futbolcuyu transfer listesine aldı. Futbolcu hakkında detaylı araştırma yapmak isteyen transfer komitesi, büyük bir yanlış yaparak internete başvurdu.

Panzo'nun Instagram hesabını ve Wikipedia'daki profilini okuyan FK Panevezys kulübü, hemen transfer girişimlerini hızlandırdı. Çünkü yazılanlar, Panzo'nun takım için yıldız bir futbolcu olduğunu gösteriyordu. Panzo'yu ikna eden FK Panevezys yönetimi, yıldız sandıkları futbolcuya şaşalı bir imza töreni de düzenledi. Ancak Panzo hakkında internette yazılanlar, futbolcu olması dışında, tamamen yalan ve sahteydi.

MİLLİ TAKIM DA QPR'DA 45 GOL DE YALAN

İnternette Panzo hakkında yazılan yalan bilgiler arasında Angola Milli Takımı forması giymesi, 2010-2012 yılları arasında oynadığı İngiliz ekibi QPR'da çıktığı 36 maçta 45 gole imza atması yer alıyor. Ancak bu bilgilerin tamamı uydurma… Panzo ne Angola Milli Takımı'nda forma giymiş ne de İngiltere'de top koşturmuştu. Fransa'da amatör bir takımda oynadıktan sonra İsveç'in yolunu tutmuş, Oskarshamn ve Syrianska takımlarının formasını giymişti. Üstelik 25 yaşındaki futbolcu, İsveç'te gittiği takımlarda ilk 11'e girmekte zorlanmıştı.

Litvanya ekibinin, er ya da geç öğreneceği gerçek sonrasında nasıl bir tepki vereceği merak konusu...


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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