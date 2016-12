MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri aday listelerine ilişkin, "Bütün aday arkadaşlarımız bugünden itibaren seçim çevrelerine gidecekler ve aziz milletimizin desteğini ve helalliğini alarak 1 Kasım'da Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidarın burçlarına taşıyacaklardır" değerlendirmesini yaptı.







Bahçeli, aday listelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin 1 Kasım Pazar günü tüm yurtta yapılacağını anımsattı.







Demokrasi imtihanına bugünden itibaren 44 günlük bir sürenin kaldığını belirten Bahçeli, MHP'nin, 1 Kasım seçimlerine katılacak milletvekili aday listesini dikkat ve titizlikle hazırlayarak, daha önceden belirlenen takvim süresi içerisinde YSK'ya teslim edeceğini ifade etti.







Seçimlerin Türkiye'nin gerilim ve tehlike dolu bir ortamında gerçekleşeceğine işaret eden Bahçeli, bölücü terörün bir numaralı sorun olarak ülke gündemine yerleştiğini vurguladı.







Türkiye üzerinde tarihsel hesap ve emeli olan çevrelerin zincirleme nifak üretimini ARTırdıklarına dikkati çeken Bahçeli, bin yıllık kardeşlik hukukunun hırpalanmakla kalmadığını, çok açık hedef yapıldığını belirtti.







Kardeş kavgası çıkarmak amacıyla iç ve dış tüm karanlık odakların heves ve hızla devreye girdiklerini ifade eden Bahçeli, milli birlik ve beraberliğin kıskaca alındığını kaydetti.







Türkiye'nin mevcut halinin hiçbir vicdan sahibinin, Vatan ve millet sevdalısının kabullenemeyeceği kadar yürek yaralayıcı olduğunu aktaran Bahçeli, " Sosyal çöküş riski, siyasal dağılma tehlikesi, ekonomik iflas ihtimali birbirine eklemlenerek, birbirini tetikleyerek kaos planlarına hizmet etmektedir. Ülkemizin geleceği sislidir" ifadelerini kullandı.







Bu sisi, bu tehdidi büyük Türk milletinin engin ve şaşmaz irade ile ferasetinin bertaraf edeceğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:







"Bu itibarla 1 Kasım yeni bir imkan, yepyeni bir demokrasi fırsatı olarak önümüzdedir. 7 Haziran milletvekili genel seçimlerinden çıkan sonucu beğenmeyen, koalisyon kurulmasının önüne geçerek ülkeyi seçime götüren AKP zihniyeti önümüzdeki süreçte hak ettiği demokratik bedele katlanacaktır. 1 Kasım'da PKK'yı hükümete taşıyan işbirlikçi zihniyetin tasfiyesi mutlaka sağlanacaktır. Milliyetçi-ülkücü hareketin her aziz evladı kutlu değer ve ülküleri uğruna, dün olduğu gibi, her fedakarlığı yine yapacak, yine fazilet ve vakarıyla mücadelesini sürdürecektir. Nitekim Türkiye'nin kurtuluşu da buna bağlı olacaktır."







Bahçeli, MHP'nin 550 milletvekili adayının inanmış bir yürekle ülkesinin ve Türk milletinin varlığını yüceltmek için her zorluğu göğüsleyeceğini ifade etti. Bahçeli, milletvekili aday listesinde yer bulan veya bulamayan dava arkadaşlarının el ele, gönül gönüle, gıpta edilecek bir heyecan ve vatan aşkıyla zalimin, hainin, haramzadenin oyunlarını bozacağını belirtti.







Partisinin iktidara gelmesinin ilk şartının bu olduğunun altını çizen Bahçeli, seçimlere Milliyetçi Hareket saflarında katılmak için yoğun ilgi ve teveccüh gösteren çok değerli kişiler arasından 550 milletvekili adayının belirlenmesinin kolay olmadığını bildirdi.







"MHP Türkiye'nin yönetimine gelecek"







MHP Genel Başkanı Bahçeli, her bir adayın birbirinden değerli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmeleri yaptı:







"Aday listemizde yer almaları kısıtlı imkanlar nedeniyle mümkün olamayan ve yoğun başvurular arasında yapılması kaçınılmaz olan seçim sonucu arzu ettikleri yerlerde bulunamayan arkadaşlarımızın bu durumu anlayışla karşılayacaklarına eminim. Milliyetçi Hareket Partisi iktidara susamış, başarıya inanmış kadro ve mensuplarıyla 1 Kasım'da sandıktan alnının akıyla çıkacak, Türkiye'nin yönetimine gelecektir. Günden güne eriyen AKP'ye karşı, kademe kademe büyüyen, gittikçe güçlenen MHP 1 Kasım'da iktidar olacak, ülkemizi musibet ve felaketlerin çekim alanından çıkaracaktır. Terörü bitirecek kuvvet Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Sosyal ve ekonomik reform ve tamiratları sırasıyla yapacak kudret de MHP'den başkası olamayacaktır.