LİSTE AÇIKLANDI! İŞTE YENİ BAKANLAR KURULU
Binali Yıldırım Başbakan
Nurettin Canikli Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek Başbakan Yardımcısı
Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı
Yıldırım Tuğrul Türkeş Başbakan Yardımcısı
Veysi Kaynak Başbakan Yardımcısı
Bekir Bozdağ Adalet Bakanı
Fatma Betül Sayan Kaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Ömer Çelik Avrupa Birliği Bakanı
Faruk Özlü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Süleyman Soylu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet Özhasaki Çevre Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı
Nihat Zeybekçi Ekonomi Bakanı
Berat AlbayrakEnerji Bakanı
Çağatay Kılıç Spor Bakanı
Faruk ÇelikGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Bülent Tüfenkçi Gümrük Bakanı
Efkan Alaİçişleri Bakanı
Lütfi Elvan Kalkınma Bakanı
Nabi AvcıKültür ve Turizm Bakanı
Nağci Ağbal Maliye Bakanı
Fikri Işık Milli Savunma Bakanı
Veysel Eroğlu Orman ve Su İşleri Bakanı
İsmet Yılmaz Milli Eğitim Bakanı
Recep Akdağ Sağlık Bakanı
Ahmet Arslan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, 65. Hükümetin Bakanlar Kurulu listesini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yeni kabineyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi onayladı.
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