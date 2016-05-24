

Binali Yıldırım Başbakan







Nurettin Canikli Başbakan Yardımcısı







Mehmet Şimşek Başbakan Yardımcısı







Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı







Yıldırım Tuğrul Türkeş Başbakan Yardımcısı







Veysi Kaynak Başbakan Yardımcısı







Bekir Bozdağ Adalet Bakanı







Fatma Betül Sayan Kaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı







Ömer Çelik Avrupa Birliği Bakanı







Faruk Özlü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı







Süleyman Soylu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı







Mehmet Özhasaki Çevre Bakanı







Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı







Nihat Zeybekçi Ekonomi Bakanı







Berat AlbayrakEnerji Bakanı







Çağatay Kılıç Spor Bakanı







Faruk ÇelikGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı







Bülent Tüfenkçi Gümrük Bakanı







Efkan Alaİçişleri Bakanı







Lütfi Elvan Kalkınma Bakanı







Nabi AvcıKültür ve Turizm Bakanı







Nağci Ağbal Maliye Bakanı







Fikri Işık Milli Savunma Bakanı







Veysel Eroğlu Orman ve Su İşleri Bakanı







İsmet Yılmaz Milli Eğitim Bakanı







Recep Akdağ Sağlık Bakanı







Ahmet Arslan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı







AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, 65. Hükümetin Bakanlar Kurulu listesini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yeni kabineyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi onayladı.