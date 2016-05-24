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LİSTE AÇIKLANDI! İŞTE YENİ BAKANLAR KURULU


LİSTE AÇIKLANDI! İŞTE YENİ BAKANLAR KURULU
Tarih : 24 Mayıs 2016, 12:21
Puan Ver : Liste Açıklandı! İşte Yeni Bakanlar Kurulu(10/10)16


Binali Yıldırım Başbakan



Nurettin Canikli Başbakan Yardımcısı



Mehmet Şimşek Başbakan Yardımcısı



Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı



Yıldırım Tuğrul Türkeş Başbakan Yardımcısı



Veysi Kaynak Başbakan Yardımcısı



Bekir Bozdağ Adalet Bakanı



Fatma Betül Sayan Kaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı



Ömer Çelik Avrupa Birliği Bakanı



Faruk Özlü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı



Süleyman Soylu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı



Mehmet Özhasaki Çevre Bakanı



Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı



Nihat Zeybekçi Ekonomi Bakanı



Berat AlbayrakEnerji Bakanı



Çağatay Kılıç Spor Bakanı



Faruk ÇelikGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı



Bülent Tüfenkçi Gümrük Bakanı



Efkan Alaİçişleri Bakanı



Lütfi Elvan Kalkınma Bakanı



Nabi AvcıKültür ve Turizm Bakanı



Nağci Ağbal Maliye Bakanı



Fikri Işık Milli Savunma Bakanı



Veysel Eroğlu Orman ve Su İşleri Bakanı



İsmet Yılmaz Milli Eğitim Bakanı



Recep Akdağ Sağlık Bakanı



Ahmet Arslan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı



AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, 65. Hükümetin Bakanlar Kurulu listesini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yeni kabineyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi onayladı.










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