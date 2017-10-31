LİSELİYE KEDİYE NEDEN EKMEK VERMEDİN? DİYE TEPKİ GÖSTERDİ, KAVGA ÇIKTI: 5 YARALI
Karabük'te iki kadının, parktaki dönercide yemek yiyen lise öğrencisine kediye ekmek vermediği gerekçesiyle tepki göstermesi üzerine kavga çıktı. 5 kişi yaralandı.
Karabük'te iki kadının, parktaki dönercide yemek yiyen lise öğrencisine kediye ekmek vermediği gerekçesiyle tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Okul yöneticilerinin de dahil olduğu tartışmada kadınlardan Melek Aydemir'in oğlu Furkan Aydemir, 2 öğrenci ile okul müdürü ve 2 müdür yardımcısını darp etti.
KEDİYE EKMEK VERMEDİĞİ İÇİN TEPKİ GÖSTERDİ
Olay, Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşısında bulunan Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. Melek Aydemir ve Fatma Kızgınçelik, öğle tatilinde parktaki dönercide yemek yiyen öğrencilerden Özlem Akbaş'a, iddiaya göre kediye ekmek vermediği için tepki gösterince tartışma çıktı.
OKUL İDARECİLERİNE SALDIRDI
Öğrencilerin durumu bildirdiği okul müdürü ve müdür yardımcıları ile Melek Aydemir'in haber verdiği oğlu Furkan Aydemir de gelince tartışma büyüdü. Furkan Aydemir, okul idarecilerine yumrukla saldırdı, kendisini engellemeye çalışanlara da vurdu.
5 KİŞİ YARALANDI
Kavgada okul müdürü Ayşe Acar, müdür yardımcıları Zafer Yılmaz ve Salih Şen ile öğrencilerden Özlem Akbaş ve Mustafa Baki Bardak, aldıkları darbelerle hafif yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavilerinin ardından aldıkları doktor raporuyla karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince karakola götürülen Melek Aydemir, Fatma Kızgınçelik ve Furkan Aydemir, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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