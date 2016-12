365 lisenin kamuoyuna sunduğu ortak bildiride, "İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ndeki arkadaşlarımızı kutluyoruz. Bütün bu mücadelelerin parolası çok açık: Eylemlerin ortak paydası ve sırtımızı yasladığımız yegâne kuvvet Atatürk ve Cumhuriyet değerlerimizdir. Bugüne dek ne başardıysak bu parola yol ışığımız oldu, bundan sonra da böyle olacak" denildi.







İmam Hatip Lisesi de var







İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Mersin, Muğla, Diyarbakır, Edirne, Ordu, Adana, Bursa, Afyon, Konya, Antalya gibi Türkiye'nin dört bir yanından birçok lise gericiliğe karşı birleşti. İmzacı liseler arasında fen liseleri, anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik liseler, temel liseler, güzel sanatlar liseleri ve imam hatip liseleri yer alıyor. İmzacılar arasındaki Fatma Talip Kahraman Anadolu İmam HatipLisesi ve Keçiborlu Anadolu İmam Hatip Lisesi dikkat çekiyor.







365 lisenin yayınladığı ortak bildiride Nazım'ın dizelerinden alıntı yapılarak 'Biz ne mükemmel dostlarız ki/kelimesiz ve yazısız/anlaşırız' denildi. Bu büyük dayanışmanın Türkiye'de tüm liseleri birleştireceğinin ifade edildiği bildiride sadece liseliler değil bir zamanlar yolu bu sıralardan geçen herkes dayanışmaya çağrıldı.







İşte o bildirinin tam metni:







'Bir geniş, büyük merhaba herkese! Geniş ve umutlu merhabaların günlerine koşuyoruz. Türkiye'nin geleceği, geleceğini inşa etmek için kollarını sıvıyor, kalemlerini çekiyor! Karanlığı aydınlıkla boğacak mücadele alevleniyor. Atatürk gençliği mücadele bayrağını daha da yükseltiyor!







Türkiye'de gericiliğin özlemleri var. Atatürksüz, laik olmayan, çağdışı bir cumhuriyet ve gerici bir eğitim sistemi... Yıllardır kendi gençliğini yaratmak isteyen, mevcut eğitim kurumlarını da bu amaca göre şekillendirmek isteyen bir iktidar var. Ancak karşısında, gücünü tarihinden alan, neşesini mücadelesine katarak büyüyen, gülümseyen yüzleriyle gericiliğin her çıktığı yerde yumruk olup tepesinde patlayan liseli gençler var. Okuluna, ülkesine ve arkadaşlarına sahip çıkan, umut dolu liseli gençler var. Hayatı yaşayan, her şeye rağmen üreten, paylaşan, sorgulayan ve geleceğini çizen liseli gençler var. Türkiye Liseliler Birliği var!







Okullarımızdaki çağdışı uygulamalar, müdür baskıları, engellemeler tüm liselerin ortak sorunu. Parasız, laik, bilimsel ve milli eğitim için mücadeleyi çoğaltmak geleceğimizi elimize almak hepimizin sorumluluğunda. İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ndeki arkadaşlarımızı kutluyoruz. Bütün bu mücadelelerin parolası çok açık: eylemlerin ortak paydası ve sırtımızı yasladığımız yegâne kuvvet Atatürk ve Cumhuriyet değerlerimizdir. Bugüne dek ne başardıysak bu parola yol ışığımız oldu, bundan sonra da böyle olacak. Kültürümüze ve tarihimize hep birlikte sahip çıkacağız. Bu büyük dayanışma, Türkiye'deki tüm liseleri birleştirecektir. Bu büyük birlikteliğe güç vermeye sadece liseli arkadaşlarımızı değil, bir zamanlar bu sıralardan yolu geçen mezunlarımızı, ailelerimizi de davet ediyoruz.







Bizler, bu kararlılığımızı Kurtuluş Savaşı'nda sıralardan cephelere koşan on beşlilerden, mezun vermeyen liselerimizin ruhundan alıyoruz. Yıllardır emek verdiğimiz okullarımız, yakında başlayacağımız üniversitelerimiz, milletimiz, ailemiz, uğruna mücadele ettiğimiz her şey, yaşadığımız toprakların, vatanımızın geleceğinde anlam kazanıyor. Vatan olmadan gelecek olmaz. Bizler, liselerde gericiliğe karşı amansız mücadelemizi sürdürürken, vatanımız ve geleceğimiz için de mücadele ediyoruz. Yüreklerimiz Mehmetçikle birlikte çarpıyor. Liseliler, yüz yıl önce olduğu gibi bugün de aynı kararlılığı taşıyor!







Nazım'ın güzel dizeleri bugün Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar aydınlık bir gelecek için mücadele eden tüm liseliler için söylenmiş gibi:



"Biz ne mükemmel dostlarız ki,



Kelimesiz ve yazısız







Tüm arkadaşlarımızı,daha güzel günler için omuz omuza vermeye, Türkiye Liseliler Birliği ailesine katılmaya çağırıyoruz.



Dosta düşmana ilan ediyoruz: Atatürk gençliği karanlıkları ışıklara boğacak!



Liselerde gericiliğe geçit vermeyeceğiz!



Gelecek, geleceğini inşa edecek!'







Bildiriyi kamuoyuna açıklayan liselerin listesi:







