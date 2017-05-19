Liseli Yonca Ve Melek, El Ele Tutuşup Uçurumda İntihar Etti
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liseli yonca ve melek, el ele tutuşup uçurumda intihar etti

LİSELİ YONCA VE MELEK, EL ELE TUTUŞUP UÇURUMDA İNTİHAR ETTİ

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde, lise öğrencisi iki kız el ele tutuşarak yaklaşık 100 metrelik uçurumdan ölüme atladı.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 09:13
Puan Ver : Liseli Yonca Ve Melek, El Ele Tutuşup Uçurumda İntihar Etti(5/10)7


İntihar eden kızların cesetlerine yaklaşık 3 saatlik çalışmanın sonunda ulaşılabildi.Olay, dün saat 21.00 sıralarında kenti kuşbakışı gören Masa Dağı'nda meydana geldi. Muğla'daki çeşitli liselerde eğitim gören 4'ü kız, 1'i erkek toplam 5 öğrenci manzara izlemek için Masa Dağı'na çıktı.



Öğrencilerden 18 yaşındaki Yonca Kurt ile aynı yaştaki arkadaşı Melek Basalak, henüz belirlenemeyen bir nedenle el ele tutuşarak yaklaşık 100 metre yükseklikten uçurumdan atladı. Olayı gören ve büyük bir şok yaşayan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Orada bulunan Melek Basalak'ın kardeşi Dilek Basalak da sinir krizleri geçirdi.



 



kaynak:milliyet








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