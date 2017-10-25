TÜGVA Kayseri İl Temsilciliği tarafından yürütülen "Ben de Yaparım" projesi kapsamında yüksek irtifalardan görüntü ve veri toplamaya yarayan, Yüksek İrtifa Görüntüleme Sistemi Projesi'nin ikincisi de başarıyla tamamlandı.

2 SAAT 15 DAKİKA HAVADA KALDI

5 liseden 20 öğrenci, proje kapsamında aldıkları eğitimin ardından görüntüleme sistemini tamamladı. Geçtiğimiz günlerde, Talas ilçesinde bulunan Paraşüt İniş Pisti'nden balonu uzaya gönderen öğrenciler, sistem sayesinde uzayı görüntüledi. 2 saat 15 dakika havada kalan yüksek irtifa balonu, bırakıldığı yerden yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta bulunan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Dağlıca köyü yakınlarına düştü. Kayseri'den hareket ederek balonun düştüğü yere giden öğrenciler, sistemin bulunması ile büyük sevinç yaşadı.

33 KİLOMETRE YÜKSELDİ

Yüksek irtifa balonuna bağlı olan kutunun içerisinde yer alan kameranın uzaydan çektiği görüntüler izleyenleri büyüledi. Balon sayesinde, yerden 33 kilometre yüksekten görüntü alınırken, balonun ulaştığı mnesafedeki hava sıcaklığının da eksi 49'a kadar düştüğü gözlendi.

PROJE 2015'TE BAŞLADI

Proje hakkında bilgiler veren TÜGVA İl Temsilcisi Ahmet Hidayet Kiraz, "2015 yılında başlayan Ben de Yaparım Projesi'nin devamını gerçekleştiriyoruz. Yüksek İrtifa Projesi kapsamında balonunun ikincisini de gökyüzüne bırakacağız. Yüksek irtifada 2016 yılında yaptığımız bir çalışma vardı. 2016 yılında, yaklaşık 2 saat 15 dakika süren ve 100 bin fite (30.48 km) çıkan balonumuzu gönderdik. Balonu da Yeşilhisar ilçesinde bulmuştuk. Öğrenci arkadaşlarımızın bir takım teknolojiler hakkında tecrübe sahibi olmasını istiyoruz. Bazı projeleri kendi ellerine alıp başlamalarını ve bitirmelerini istiyoruz. Bir işi yaparken çıkabilecek problemleri kendilerinin aşması gibi tecrübeler elde etmeleri çok önemlidir. Bunu da bu sene liseli kardeşlerimize yapıyoruz. Çeşitli liselerden katılan arkadaşlarımız var. İnşallah öğrenci arkadaşlarımızla beraber güzel bir çalışma olacak. Onların bu faaliyetten en fazla şekilde faydalanmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada