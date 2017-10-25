Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet

Liseli Öğrenciler Uzaydan Görüntü Çekmeyi Başardı

LİSELİ ÖĞRENCİLER UZAYDAN GÖRÜNTÜ ÇEKMEYİ BAŞARDI

Kayseri'de, yüksek irtifa balonu geliştiren liselilerin uzaydan çektiği görüntüler büyük beğeni topladı.

Tarih : 25 Ekim 2017, 16:00
Puan Ver : Liseli Öğrenciler Uzaydan Görüntü Çekmeyi Başardı(10/10)6

TÜGVA Kayseri İl Temsilciliği tarafından yürütülen "Ben de Yaparım" projesi kapsamında yüksek irtifalardan görüntü ve veri toplamaya yarayan, Yüksek İrtifa Görüntüleme Sistemi Projesi'nin ikincisi de başarıyla tamamlandı.

2 SAAT 15 DAKİKA HAVADA KALDI

5 liseden 20 öğrenci, proje kapsamında aldıkları eğitimin ardından görüntüleme sistemini tamamladı. Geçtiğimiz günlerde, Talas ilçesinde bulunan Paraşüt İniş Pisti'nden balonu uzaya gönderen öğrenciler, sistem sayesinde uzayı görüntüledi. 2 saat 15 dakika havada kalan yüksek irtifa balonu, bırakıldığı yerden yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta bulunan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Dağlıca köyü yakınlarına düştü. Kayseri'den hareket ederek balonun düştüğü yere giden öğrenciler, sistemin bulunması ile büyük sevinç yaşadı.

33 KİLOMETRE YÜKSELDİ

Yüksek irtifa balonuna bağlı olan kutunun içerisinde yer alan kameranın uzaydan çektiği görüntüler izleyenleri büyüledi. Balon sayesinde, yerden 33 kilometre yüksekten görüntü alınırken, balonun ulaştığı mnesafedeki hava sıcaklığının da eksi 49'a kadar düştüğü gözlendi.

PROJE 2015'TE BAŞLADI

Proje hakkında bilgiler veren TÜGVA İl Temsilcisi Ahmet Hidayet Kiraz, "2015 yılında başlayan Ben de Yaparım Projesi'nin devamını gerçekleştiriyoruz. Yüksek İrtifa Projesi kapsamında balonunun ikincisini de gökyüzüne bırakacağız. Yüksek irtifada 2016 yılında yaptığımız bir çalışma vardı. 2016 yılında, yaklaşık 2 saat 15 dakika süren ve 100 bin fite (30.48 km) çıkan balonumuzu gönderdik. Balonu da Yeşilhisar ilçesinde bulmuştuk. Öğrenci arkadaşlarımızın bir takım teknolojiler hakkında tecrübe sahibi olmasını istiyoruz. Bazı projeleri kendi ellerine alıp başlamalarını ve bitirmelerini istiyoruz. Bir işi yaparken çıkabilecek problemleri kendilerinin aşması gibi tecrübeler elde etmeleri çok önemlidir. Bunu da bu sene liseli kardeşlerimize yapıyoruz. Çeşitli liselerden katılan arkadaşlarımız var. İnşallah öğrenci arkadaşlarımızla beraber güzel bir çalışma olacak. Onların bu faaliyetten en fazla şekilde faydalanmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Liseli  Öğrenciler  Uzaydan  Görüntü  Çekmeyi  Başardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER