Sivas'ta liseli öğrencilerin kavgası izleyenleri dehşete düşürdü, o anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

KAVGA ÇIKTI, 3'Ü BİRDEN SALDIRDI

Olay, iki gün önce Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan 75'inci Yüzyıl Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen liseli kız öğrencileri, okul binanın arka tarafından buluştu. Bir süre sohbet eden öğrencilerden 4'ü çıkan tartışmanın ardından 17 yaşındaki E.A.'ya saldırdı.

TEKME ATTILAR, SAÇINDAN TUTUP YERDE SÜRÜKLEDİLER

Saçından tuttukları E.A.'yı tekme atarak yerde sürükleyen şahıslar kızı uzun süre darp etti. Kavga esnasında yere düşen E.A.'ya küçük bir çocuğunda tekme attığı görüldü.

KAVGA ANI CEP TELEFONUNDA

Kavga anı cep telefonuyla başka bir genç tarafından görüntülendi.

Kaynak: haberinburada