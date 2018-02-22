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Liseli Kızın Uğradığı Tehditli Cinsel Taciz Kabusu Oldu

LİSELİ KIZIN UĞRADIĞI TEHDİTLİ CİNSEL TACİZ KABUSU OLDU

İstanbul'da okul arkadaşları tarafından çantasından kimliği çalınarak tehditle cinsel istismara uğrayan liseli kızın "Tedavi görmek, okuyup iş sahibi olmak istiyorum" çığlığından sonra şüphelilere dava açıldı.

Tarih : 22 Şubat 2018, 13:20
Puan Ver : Liseli Kızın Uğradığı Tehditli Cinsel Taciz Kabusu Oldu(8/10)4

14 yaşındaki liseli kız öğrenci aynı okulda okuyan iki arkadaşının cinsel istismarına maruz kaldı. Kız arkadaşlarının kimliğini çalan erkek öğrenciler aynı okulda okuyan arkadaşlarını tehdit ederek cinsel istismarda bulundu. Çirkin olayı ise lisenin rehber öğretmeni ortaya çıkardı.

YAŞINDAKİ KIZIN KİMLİĞİNİ ÇALIP TEHDİT ETTİLER

İstanbul'da 2 yıl önce aynı okulda okuyan iki öğrenci tarafından çantasından kimliği alınıp tehditle cinsel istismara uğrayan Y.A.'nın "Tedavi görmek, okuyup iş sahibi olmak istiyorum" çığlığından sonra şüphelilere dava açıldı... Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre çantadan kimliği alan E.D., kızın yalvarmalarına rağmen geri vermedi. Bir evin önüne gelen iki arkadaş, kızdan içeri girerse alabileceğini aksi halde kimliğinin bir suça karıştırılacağını söyledi.

'ADINI ÇIKARIRIZ' DİYE KORKUTARAK ALKOL İÇİRDİLER

Evde zorla alkol de içirilen genç kıza, şüphelilerden E.D. cinsel istismarda bulundu, arkadaşı A.B. de telefona kaydetti. "Adını çıkarırız" diyerek korkutup susturdukları kız, 2017 Haziran'ında da ormanlık alanda yine E.D.'nin cinsel istismarına uğradı. Dersleri kötüye giden Y.A., yaşadıklarını rehberlik öğretmenine "Duyarsa ailem beni öldürür. Ben yaşamak, tedavi görmek istiyorum. Derslerimi dinleyemiyorum. Okumak, iş sahibi olmak istiyorum" diyerek anlattı.

ÖĞRETMENİN İHBARI ORTAYA ÇIKARDI

Öğretmeninin ihbarıyla olay Ekim 2017'de savcılığa yansırken, gözaltına alınan iki şüpheli suçlamaları reddetti. Savcılık E.D.'yi tutuklama, A.B.'yi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme, iki şüpheliyi de adli kontrolle serbest bıraktı. Mahkeme, "Suçun vasfının lehine değişme ihtimali, adlı tıp raporu ile olayın iddia edildiği tarih arasında uzun bir zaman aralığının bulunması..." şeklinde görüş belirtti. Adli Tıp raporunda ise genç kızın bakire olmadığı belirtildi. Mağdur kızın avukatı tarafından şüphelilerin serbest bırakılmalarına yapılan itiraz da mahkemece reddedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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