Yan Komşusu Olan Iraklı Mültecinin Cinsel Organını Keserek Öldürdü
D-8 Zirvesi Nedeniyle İstanbul'da Yarın Trafiğe Kapatılacak Yollar Belli Oldu
Eski Galatasaraylı Sneijder, 2 Ay Sonra Sahalara Dönüyor
Kuzey Irak'taki Başkanlık Ve Milletvekilliği Seçim Hazırlıkları Askıya Alındı
Abd'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü
Liseli Kızı Zorla Aracına Bindirip Kaçırmaya Çalışan 19 Yaşındaki Genç, Gözaltına Alındı
Barcelona'da Yıldız Oyuncular Kavga Etti
Emekli Astsubaydan Örnek Atatürk Hassasiyeti! Utanırım Deyip Sırtını Dönmedi
Dicle Nehri'nde Sular Çekildi, Balıklar Telef Oldu
Hamaney, Trump'a Meydan Okudu: Nükleer Anlaşmayı Yırtarsa Biz Dilim Dilim Doğrarız
Hoffenheim Maçı Öncesi Başakşehir'de 4 Eksik
Sarallar Ve Şahinlerin Karşı Karşıya Geldiği Dava Başladı, Komandolar Adliyede Nöbet Tuttu
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türkiye'ye Geliyor! Masada Kuzey Irak Var
Çakarlı Araçlara Yasak Geliyor! Geçiş Üstünlükleri İptal Edildi
D-100 Karayolundaki Zincirleme Kaza Trafiği Durma Noktasına Getirdi
Tahtaya Kaldırdığı Öğrencisine Dayak Atan Öğretmen Açığa Alındı
Eti Şirketleri Onursal Başkanı Firuz Kanatlı Hayatını Kaybetti
Trabzonsporlu Yönetici, Rıza Çalımbay'ın Gelmesinin Ardından İstifa Etti
İpsala Sınır Kapısı, 24 Saat Kapatılacak
Portekizli Yıldız Ronaldo, Seremonide Şampiyonlar Ligi Marşını Okudu

Liseli Kızı Zorla Aracına Bindirip Kaçırmaya Çalışan 19 Yaşındaki Genç, Gözaltına Alındı

LİSELİ KIZI ZORLA ARACINA BİNDİRİP KAÇIRMAYA ÇALIŞAN 19 YAŞINDAKİ GENÇ, GÖZALTINA ALINDI

Düzce'de 16 yaşındaki liseli kız öğrenciyi okul önünden zorla aracına bindirip kaçırmak isteyen, daha sonra da paniğe kapılıp araçtan indiren 19 yaşındaki genç, gözaltına alındı.

Tarih : 18 Ekim 2017, 19:40
Puan Ver : Liseli Kızı Zorla Aracına Bindirip Kaçırmaya Çalışan 19 Yaşındaki Genç, Gözaltına Alındı(5/10)1

Düzce'de, 16 yaşındaki liseli kızı okul çıkışı zorla aracına bindirerek kaçırmaya çalışan 19 yaşındaki Mehmet D., polis ekiplerince yakalandı.

ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRDİ

Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet D., Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi'nde eğitim gören N.C. adlı kız öğrenciyi, okul çıkışı kullandığı 55 JU 510 plakalı otomobiline bindirip, hareket etti.YOLDA PANİKLEYİP BIRAKTI

Bunu gören kızın arkadaşları, durumu polise haber verdi. Mehmet D., bu sırada aracın içinde bağırıp, kendisine tepki gösteren kızı paniğe kapılarak, yol üzerinde indirdi.GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda aracı durdurup, sürücü Mehmet D.'yi gözaltına aldı. Kızın şikayetçi olduğu Mehmet D., karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Liseli  Kızı  Zorla  Aracına  Bindirip  Kaçırmaya  Çalışan  19  Yaşındaki  Genç  Gözaltına  
Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER