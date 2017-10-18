LİSELİ KIZI ZORLA ARACINA BİNDİRİP KAÇIRMAYA ÇALIŞAN 19 YAŞINDAKİ GENÇ, GÖZALTINA ALINDI
Düzce'de 16 yaşındaki liseli kız öğrenciyi okul önünden zorla aracına bindirip kaçırmak isteyen, daha sonra da paniğe kapılıp araçtan indiren 19 yaşındaki genç, gözaltına alındı.
Düzce'de, 16 yaşındaki liseli kızı okul çıkışı zorla aracına bindirerek kaçırmaya çalışan 19 yaşındaki Mehmet D., polis ekiplerince yakalandı.
ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRDİ
Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet D., Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi'nde eğitim gören N.C. adlı kız öğrenciyi, okul çıkışı kullandığı 55 JU 510 plakalı otomobiline bindirip, hareket etti.YOLDA PANİKLEYİP BIRAKTI
Bunu gören kızın arkadaşları, durumu polise haber verdi. Mehmet D., bu sırada aracın içinde bağırıp, kendisine tepki gösteren kızı paniğe kapılarak, yol üzerinde indirdi.GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda aracı durdurup, sürücü Mehmet D.'yi gözaltına aldı. Kızın şikayetçi olduğu Mehmet D., karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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