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Liseli Helin'in davasında skandal! Sanık yerine yanlış kişi getirildi

LİSELİ HELİN'İN DAVASINDA SKANDAL! SANIK YERİNE YANLIŞ KİŞİ GETİRİLDİ

İstanbul Pendik'te liseli 17 yaşındaki Helin Palandöken'in öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşmasında sanık yerine gasp suçundan tutuklu bulunan biri getirildi.

Tarih : 16 Şubat 2018, 17:50
Puan Ver : Liseli Helin'in Davasında Skandal! Sanık Yerine Yanlış Kişi Getirildi(10/10)6

Pendik'te lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken'in öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşmasına sanık Mustafa Yetgin yerine gasp suçundan tutuklu bulunan Mustafa Yetkin getirildi.

LİSEDE SALDIRIP GENÇ KIZI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Helin Palandöken'in öldüğü Cemil Yıldız (17) ve Deniz Morsümbül'ü (18) yaralandığı saldırıyla ilgili ilk duruşma bugün görüldü. Kartal'daki Anadolu Adliye Sarayı'nda bulunan Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanık Mustafa Yetgin (21)'in getirilmesi beklenirken, aynı cezaevinde gasp suçundan tutuklu bulunan Mustafa Yetkin'in getirildiği ortaya çıktı.

39 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Mustafa Yetgin hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten silahla yaralama", "İşyerinde silahla yağma", "Ölümle tehdit", "Genel güvenliği silahla kasten tehlikeye sokma" suçlarından da 21 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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