LİSELİ HELİN'İN CENAZESİNDE HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Pendik'te okul çıkışı vurularak öldürülen Helin Palandöken'in cenaze töreninde havaya ateş açan iki şüpheli yakalandı.
İstanbul'un Pendik ilçesinde pompalı tüfek saldırısı sonucu öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken'in cenazesi mezarlığa götürüldüğü sırada yaşanan gerginlik sırasında havaya ateş eden kişi yakalandı.
SÜRÜCÜYLE GERGİNLİK YAŞANDI
Pendik'te pompalı tüfek saldırısı sonucu öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken için dün Tuzla Aydınlı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kadınların taşıdığı cenaze cemevinden çıkarıldığı sırada kalabalık ile bir sürücü arasında gerginlik çıktı.
HAVAYA ATEŞ AÇTILAR
Cenazeye katılanlar sürücüye tepki gösterdi. Kalabalıkla sürücüsü arasında arbede çıktığı sırada bir kişi havaya ateş etti. Bunun üzerine cenaze katılanlar havaya ateş eden kişiye tepki gösterdi.
Araya girenler, kalabalığı sakinleştirdikten sonra havaya ateş açan kişi uzaklaştırdı.
YAKALANDILAR
Tuzla Emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda havaya ateş eden kişiyi, kısa sürede yakalandı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Yakalanan 20 yaşındaki S.A.K, polisteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. S.A.K. savcılık tarafından "Cenaze töreninde havaya ateş etmek suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme" suçlamasıyla tutuklanması istendi.
S.A.K. nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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