İtalya'da Milano Derbisinde Inter, Milan'ı 3-2 Yendi
Avusturya'da Seçimi Türkiye Ve İslam Karşıtı Kurz'un Partisi Kazandı
Liseli Helin'in Cenazesinde Havaya Ateş Açan Şüpheliler Yakalandı
Fenerbahçe'de Can Sıkan Rekor
Son Dakika! Trabzonspor'da Ersun Yanal'la Yollar Ayrıldı
Aykut Kocaman Derbi Beklentisini Açıkladı
Yıldız Tilbe Beni Yanlış Anlamasın Dedi, Gökhan Ayakta Eşlik Etti
Bitlis'te Husumetli İki Aile Kur'an-I Kerim'in Altından Geçip Barıştı
Beşiktaş'ta Yıllar Sonra Bir İlk
Trump Ve Suudi Kralı Selman'dan Telefonda İran Zirvesi: Yeni Stratejiyi Konuştular
Ahmet Davutoğlu'ndan Kerkük İçin 10 Maddelik Çözüm Önerisi!
Fenerbahçe'de Şok! Yıldız Oyuncu Derbide Oynayamayacak
Fenerbahçeli Ozan Tufan: Yeri Geliyor Ben, Yeri Geliyor Volkan Abi Islıklanıyor
Fenerbahçe'nin Yıldız Oyuncusu Giuliano: Galatasaray Derbisini Konuşmaya Gerek Yok
Fenerbahçe, Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'u 3-1 Mağlup Etti
Erdoğan, Programlarının Sunucusunu Nikahta Yalnız Bırakmadı!
İdlib Operasyonu Kapsamında Suriye Sınırında Mevziler Kazılmaya Başlandı
Abd'de Hepatit A Salgını Yüzünden Sokaklar Çamaşır Suyuyla Yıkanıyor!
Tillerson Vazgeçmiyor: İlk Bomba Düşene Kadar Kuzey Kore İle Diplomatik Çözüm Arayacağız
Trabzonspor Teknik Direktörü Yanal: Takım İçin En Uygun Karar Neyse O Alınır

Liseli Helin'in Cenazesinde Havaya Ateş Açan Şüpheliler Yakalandı

LİSELİ HELİN'İN CENAZESİNDE HAVAYA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Pendik'te okul çıkışı vurularak öldürülen Helin Palandöken'in cenaze töreninde havaya ateş açan iki şüpheli yakalandı.

Tarih : 16 Ekim 2017, 00:50
Puan Ver : Liseli Helin'in Cenazesinde Havaya Ateş Açan Şüpheliler Yakalandı(7/10)3

İstanbul'un Pendik ilçesinde pompalı tüfek saldırısı sonucu öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken'in cenazesi mezarlığa götürüldüğü sırada yaşanan gerginlik sırasında havaya ateş eden kişi yakalandı.

SÜRÜCÜYLE GERGİNLİK YAŞANDI

Pendik'te pompalı tüfek saldırısı sonucu öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken için dün Tuzla Aydınlı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kadınların taşıdığı cenaze cemevinden çıkarıldığı sırada kalabalık ile bir sürücü arasında gerginlik çıktı.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Cenazeye katılanlar sürücüye tepki gösterdi. Kalabalıkla sürücüsü arasında arbede çıktığı sırada bir kişi havaya ateş etti. Bunun üzerine cenaze katılanlar havaya ateş eden kişiye tepki gösterdi.

Araya girenler, kalabalığı sakinleştirdikten sonra havaya ateş açan kişi uzaklaştırdı.

YAKALANDILAR

Tuzla Emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda havaya ateş eden kişiyi, kısa sürede yakalandı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Yakalanan 20 yaşındaki S.A.K, polisteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. S.A.K. savcılık tarafından "Cenaze töreninde havaya ateş etmek suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme" suçlamasıyla tutuklanması istendi.

S.A.K. nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Liseli  Helin  İn  Cenazesinde  Havaya  Ateş  Açan  Şüpheliler  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER