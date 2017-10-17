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Liseli Helin Cinayetinde Korkunç Detay: İnternetten Aldığı Silahı Hediye Paketinde Saklamış

LİSELİ HELİN CİNAYETİNDE KORKUNÇ DETAY: İNTERNETTEN ALDIĞI SİLAHI HEDİYE PAKETİNDE SAKLAMIŞ

Liseli Helin'i katleden cani, cinayeti 2 gün içinde planladığı, internetten aldığı silahı ve bıçakları hediye paketi içinde sakladığı ortaya çıktı.

Tarih : 17 Ekim 2017, 08:40
Puan Ver : Liseli Helin Cinayetinde Korkunç Detay: İnternetten Aldığı Silahı Hediye Paketinde Saklamış(10/10)6

İstanbul Pendik'te geçen cuma yaşanan Helin Palandöken (17) cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Eski sevgilisi Mustafa Yetgin tarafından okul çıkışında katledilen Palandöken'in kuzenleri, isimlerini gizli tutarak konuştu. Yetgin'in (21) silahı hediye paketinde götürdüğü ortaya çıktı.

İşte Palandöken'in yakınlarının söyledikleri:

"HELİN'İMİZİ ÖLDÜRMESİ İKİ GÜN SÜRDÜ"

Eskiden sevgililerdi ama o mesajı atmasına neden olan kişinin Mustafa olup olmadığından emin değildi. Emin olmadığı için öyle bir paylaşımda bulundu. Benimle de tanıştırdı 8-9 ay önce. Tanıştığım çocuğun böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdim. Helin de tahmin edemediği için olaylar buraya geldi. Biz anlayamıyoruz bu kadar kolay ruhsatsız silah sahibi olmayı. Bu silahları satanlar bu suçun ortağı. Bunların bir denetimi yok mu? Bir gün öncesinden sipariş etmiş ve almış. Helin'imizi öldürmesi iki gün sürdü.

BABASI HELİN'İ SAYIKLIYOR

Çocuk, savaş oyunlarına meraklıydı. Hatta ilişkileri olduğu dönem Helin 3-4 saat oyunların başında oturduğunu söylerdi. Ayrıldıktan sonra mesaj atarak rahatsız etmeye devam etti. Ben de arayıp uyardım. 3-5 ay aramadı. 6-7 aydır görüşmüyorlardı. Vurmadan bir gün önce Mustafa, Helin'i aramış ve haber yollamış. 'Gelsin hediyelerini alsın' diye. Bir kutunun içine hazırlamış. Silah ve bıçak koymuş. Her şeyi ayarlamış. Gitmemiş Helin. Zaten vurduğu gün arabada götürürken de silahı kutu içinde götürmüş. Araçta onunla beraber olan kişileri de kandırmış.

Helin lise son sınıf öğrencisiydi. Bilgisayar bölümünde okuyordu. Aynı zamanda Tuzla Belediyesi'nde staj yapıyordu. Üniversite sınavlarına girerek, bölümüyle ilgili tasarım okumak istiyordu. Burada babası ve kız kardeşiyle yaşıyordu. Babası o gün Adana'da ağabeyinin torunu hastaydı, onu görmek için gitti. Babası hemen geri döndü. Şu an durumu çok kötü. Sadece Helin ile son zamanlarda yaptıkları konuşmaları sayıklıyor: "Olaydan bir gün önce odalarına gittim, kızımı öptüm. Kendinize iyi bakın dedim..." Daha önce kuzenimin düğününde 'En güzel ben olacağım baba' demişti. Söylediği güzel cümleleri tekrarlıyor.

HAVAYA ATEŞ AÇANA ADLİ KONTROL

Helin Palandöken'in cenaze töreni sırasında yaşanan arbedede havaya 4-5 el ateş açan S.A.K. (20) yakalandı. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen S.A.K.'nın savcılık tarafından "Cenaze töreninde havaya ateş etmek suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme" suçlamasıyla tutuklanması istendi. Ancak S.A.K. nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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