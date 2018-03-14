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Liseli Gençlerin Boş Konteynerdaki Bonzai Partisi Hastanede Bitti
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Liseli gençlerin boş konteynerdaki bonzai partisi hastanede bitti

LİSELİ GENÇLERİN BOŞ KONTEYNERDAKİ BONZAİ PARTİSİ HASTANEDE BİTTİ

Sakarya Akyazı'da okudukları liseye yakın arazide bulunan boş konteynerda bonzai kullanan 9'uncu sınıf lise öğrencisi üç genç sokak ortasında kriz geçirdi.

Tarih : 14 Mart 2018, 20:40
Puan Ver : Liseli Gençlerin Boş Konteynerdaki Bonzai Partisi Hastanede Bitti(10/10)6

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde okudukları liseye yakın bir arazide bulunan boş bir konteyner içerisinde bonzai maddesi kullanan 9'uncu sınıf lise öğrencisi üç genç sokak ortasında baygınlık geçirdi. Çevredekilerin yardımına koştuğu gençler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

BOŞ KONTEYNERDA BONZAİ PARTİSİ KÖTÜ BİTTİ

Bonzai kullanan Akyazı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf lise öğrencisi üç genç, okula yakın bir arazide bulunan boş konteynerda bonzai maddesi kullandı. Maddeyi kullanan üç genç, fenalaşarak baygınlık geçirdi. Gençlerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

SOKAK ORTASINDA YERDE KRİZ GEÇİRDİLER

Vatandaşlarca durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine sağlık ekipleri gelene kadar uyuşturucu kullanan T.K. (16), G.Ö. (16) ve E.A. (16) isimli üç genç sokak ortasında herkesin içerisinde yerde dakikalarca kıvrandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kriz geçiren gençler ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OKULA 50 METRE MESAFEDE UYUŞTURUCU YUVASI

Öte yandan, polis ekipleri üç gencin okuduğu Akyazı Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde çalışma yaptı. Öğrencilerin okula yakın bir arazide bulunan boş konteynerda bonzai aldıkları belirlendi. Yapılan çalışmada okula 50 metre kadar uzaklıkta hurda kamyonların arasında bulunan boş konteynerın uyuşturucu yuvası olduğu tespit edildi. Konteynerda çok sayıda alkol şişesi ve uyuşturucu alırken kullanılan pet şişeler bulundu. Okulun hemen yanında özel işletme bahçesinde bulunan ve uyuşturucu yuvasına dönen yerin tespit edilememesi büyük tepki topladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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