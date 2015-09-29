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LİSEDE SINIF BAŞKANI, SINIFA GİRMEYEN ÖĞRENCİYİ BIÇAKLADI


LİSEDE SINIF BAŞKANI, SINIFA GİRMEYEN ÖĞRENCİYİ BIÇAKLADI
Tarih : 29 Eylül 2015, 16:28
Puan Ver : Lisede Sınıf Başkanı, Sınıfa Girmeyen Öğrenciyi Bıçakladı(5/10)5


Olay, saat 11.00 sıralarında Kozlu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi Aydoğan B., iddiaya göre teneffüsün ardından öğretmen olmadığı için 'boş' geçeceği gerekçesiyle sınıfa girmek istemedi. Sınıf başkanı Yunus K. ile Aydoğan B. arasında bu yüzden tartışma çıktı. İki öğrenci, okuldan çıkıp arka bahçede tartışmaya devam etti. Kavgaya dönen olayda Yunus K., yanında taşıdığı çakı ile Aydoğan B.'yi sol bacağından yaraladı.








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