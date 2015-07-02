

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde Twitter ve Facebook gibi sosyal medya araçlarının kullanılmasına, yaptığı yönetmelik değişkliği ile izin verdi. Ancak sosyal medyanın zararlı, bölücü ve yıkıcı amaçlar için ve “toplumsal ahlak kuralları ile bağdaşmayan” şekilde kullanılması yasaklandı. Sosyal medya suçlarına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapıldı. Sosyal medya üzerinden “kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına hakaret” kısa süreli uzaklaştırma, “bölücü, yıkıcı ve ahlak dışı kullanım” ise örgün eğitimden atılma cezası ile ilişkilendirildi. Öğrencilerden artık sosyal medya dışında da “genel ahlaka ve adaba uygun davranmaları” istenecek, davranmayan okuldan uzaklaştırılacak.



MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Lise eğitimini A'dan Z'ye belirleyen yönetmelikte dikkat çeken başlıklar şöyle:



Twitter'a izin ama ahlaklı olsun: Öğrencilerin bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmalarına ilişkin düzenlemeye sosyal medya da eklendi. Böylece twitter, facebook gibi sosyal medya platformlarına da mevzuat izni çıkmış oldu. Ancak sosyal medyanın zararlı, bölücü, yıkıcı amaçlar için kullanılması yasaklandı. Bilimiş araçlarının kullanımı için getirilen “toplumun etik kuralları ile bağdaşmayan kullanım”, “toplumsal ahlak kuralları ile bağdaşmayan kullanım” ifadesi ile değiştirildi. Ancak bilişim araçlarının “öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçları ile meşgul olmak ve dersin akışını bozmak” kınama cezası ile ilişkilendirildi.



Ahlaklı ve edepli olacak: Öğrencilerin uyacakları ve kurallar ve öğrencilerden beklenen davranışlar bölümüne ayrıca, “Yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışlardan kaçınmaları, genel ahlak ve adaba uygun davranmaları” düzenlemesinin eklenmesi dikkat çekti. Ayrıca öğrencilerin okulu benimsemeleri, öğretmenlerine saygı göstermeleri ve okul kurallarına uymaları istendi.



‘Ahlak'sıza uzaklaştırma: Kısa süreli uzaklaştırma cezası 1-5 gün ile sınırlandırıldı. “Milli ve manevi değerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan”, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışlarda bulunmanı cezası kısa süreli uzaklaştırma olarak belirlendi.



Twitter suçları: Sosyal medya üzerinden kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına hakaret etmek, paylaşmak ve yaymak, kısa süreli uzaklaştırma cezasına bağlandı. Ayrıca yine sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve kişilere zarar vermenin cezası da kısa süreli uzaklaştırma olarak belirlendi. Sosyal medya yoluyla “eğitim ve öğretimi engellemek ve kişilere ağır derecede maddi ve manevi zarar vermek” de okuldan atma cezası ile ilişkilendirildi. “Sosyal medya yoluyla bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak” suçu da örgün eğitim öğretimin dışına çıkarılma cezasına bağlandı.



12 öğrenci koşulu yeniden: Liselerde bir seçmeli ders için sınıf açılabilmesinin koşulu 12 öğrenci koşuluna bağlandı. 4+4+4 sistemi ile birlikte müfredata giren seçmeli derslerin verilebilmesi için 10 öğrencinin o dersi seçmesi koşulu getirilmişti. Böylece seçmelil ders için sınıf açılabilmesi koşulu zorlaştırılmış oldu. 2014'te de aynı yönetmelikte bir değişkilki yapılmış 12 olan öğrenci koşulu 10'a düşürülmüştü. Şimdi ilk düzenlemeye dönülmüş oldu.



Faaliyetlere aşırılık ayarı: Topluma hizmet etkinlikleri, geziler, törenler, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin düzenlendiği “Öğrenci Kulupleri”nin faaliyetlerinde “aşırılık” koşulu getirildi. Etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar ve aşırılıklardan korunması, israftan kaçınılması için tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.



30 gün gelmeyen başarısız: Özürsüz 10 gün dahil toplamda 45 gün olan sınıfta kalmayı gerektiren devamsızlık günü 30 güne indirildi.