

Galatasaray Odeabank'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ABD'li oyun kurucu Russ Smith konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor.







Basketfaul'un haberine göre, bekleneni veremediği için takımdan gönderilmesi gündeme gelen Smith, Instagram hesabından Galatasaray ile ilgili paylaşımlarını sildi. Sarı kırmızılı kulüp gerek THY Avrupa Ligi'nde gerekse Spor Toto Basketbol Ligi'nde kötü performans gösterdiği için Smith'in lig lisansını iptal etmişti.







kaynak:fanatik