LİSANS YERLEŞTİRME SONUÇLARI BUGÜN SAAT 17.00'DA AÇIKLANACAK
ÖSYM, Lisans Yerleştirme Sonuçları'nı bugün saat 17.00'dan sonra açıklayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarının, 8 Ağustos'ta "https:/sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını bildirdi. LYS sonuçları bugün saat 17.00'den sonra açıklanacak.
ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LYS tercih sonuçlarını öğrenen adaylar, daha sonra kayıt için uğraşacaklar. İsteyen adaylar internet üzerinden üniversite kayıt işlemlerini yapabilecekleri gibi kazandıkları üniversiteye giderek de kayıt işlemi yapabilecekler. İnternet üzerinden başvuru yapacak olan adaylar 11-16 Ağustos tarihleri arasında, üniversiteler üzerinden başvuru yapacak olan adaylar ise 14-18 Ağustos tarihleri arasında kayıt yapabilecekler.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar