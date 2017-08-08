Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarının, 8 Ağustos'ta "https:/sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını bildirdi. LYS sonuçları bugün saat 17.00'den sonra açıklanacak.

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LYS tercih sonuçlarını öğrenen adaylar, daha sonra kayıt için uğraşacaklar. İsteyen adaylar internet üzerinden üniversite kayıt işlemlerini yapabilecekleri gibi kazandıkları üniversiteye giderek de kayıt işlemi yapabilecekler. İnternet üzerinden başvuru yapacak olan adaylar 11-16 Ağustos tarihleri arasında, üniversiteler üzerinden başvuru yapacak olan adaylar ise 14-18 Ağustos tarihleri arasında kayıt yapabilecekler.

Kaynak: haberinburada