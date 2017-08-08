Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu

Lisans Yerleştirme Sonuçları bugün saat 17.00'da açıklanacak

LİSANS YERLEŞTİRME SONUÇLARI BUGÜN SAAT 17.00'DA AÇIKLANACAK

ÖSYM, Lisans Yerleştirme Sonuçları'nı bugün saat 17.00'dan sonra açıklayacak.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 11:00
Puan Ver : Lisans Yerleştirme Sonuçları Bugün Saat 17.00'da Açıklanacak(6/10)2

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarının, 8 Ağustos'ta "https:/sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını bildirdi. LYS sonuçları bugün saat 17.00'den sonra açıklanacak.



ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



LYS tercih sonuçlarını öğrenen adaylar, daha sonra kayıt için uğraşacaklar. İsteyen adaylar internet üzerinden üniversite kayıt işlemlerini yapabilecekleri gibi kazandıkları üniversiteye giderek de kayıt işlemi yapabilecekler. İnternet üzerinden başvuru yapacak olan adaylar 11-16 Ağustos tarihleri arasında, üniversiteler üzerinden başvuru yapacak olan adaylar ise 14-18 Ağustos tarihleri arasında kayıt yapabilecekler.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Lisans  Yerleştirme  Sonuçları  Bugün  Saat  1700  Da  Açıklanacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER