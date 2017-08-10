Beşiktaş, Anderson Talisca'nın lisans sorununu çözdü! TFF, Anderson Talisca'nın geçici lisansını çıkardı.

SAKINCA GÖRÜLMEDİ

FIFA, Beşiktaş Kulübü'ne yolladığı yazı ile Talisca'nın lisansının çıkmasında kendileri açısından bir sakınca olmadığını, bu konudaki kararı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) vereceğini bildirdi. TFF de bunun üzerine Anderson Talisca'nın lisans çıkardı.

"OYUNCU TÜRKİYE'DE FUTBOL OYNUYOR"

Beşiktaş'ın Talisca konusundaki başvurusunu değerlendiren FIFA, "Bizim kraterlerimize ve değerlendirmemize göre oyuncu hala Türkiye'de faal olarak futbol oynuyor görünüyor. Burada bizim vereceğimiz bir karar yoktur, lisans konusundaki kararı TFF verecektir" yanıtını vermişti.

İşte Beşiktaş'ın Anderson Talisca açıklaması:

"HOCAMIZ İSTERSE ANTALYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK"

"Oyuncumuz Anderson Souza Conceição (Talisca)'nın lisansı çıkmıştır.

Teknik heyetimizin uygun görmesi durumunda Antalyaspor maçında oynamasında bir engel bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

ANDERSON TALISCA'NIN LİSANS KRİZİ...

Benfica, Anderson Talisca'nın kiralık sözleşmesindeki 2 milyon Euro'luk ödemeyi alamadıklarını açıklayıp, Beşiktaş gibi FIFA'nın yolunu tutmuştu. Portekiz ekibinin, siyah beyazlıların görüşme taleplerini de geri çevirdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün yaptığı açıklamada, Talisca'nın sözleşmesinin çok açık olduğunu ve aleyhte bir kararın hukuksuz olacağını söylemişti.

Kaynak: haberinburada