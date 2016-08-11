

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ile görüşmesinin ardından Rusya dönüşü uçakta gazetecilere çok önemli açıklamalarda bulundu. O açıklamalardan bir tanesi de iki ülke arasındaki ticarette dolar yerine Türk Lirası ile Ruble kullanılmasına yönelikti.



"ÖYLE BİR DURUM OLURSA DOLAR DAHA DA DÜŞER"



İşte Erdoğan'ın o konuşmalarından satırbaşları;



"Elbette olumlu yansımaları olacak. Malum, sadece seyahatten dolayı dolar 3'ün altına düştü. “Alışverişleri ruble ve TL ile yaparsak daha da yararlı olur” diye konuştuk.







Öyle bir durumda mesela dolar daha da düşer. Döviz baskısından, kur baskısından kurtulmuş oluruz. Hem Rusya kazanacak hem biz kazanacağız. Onun için bu çok önemli. Hakikaten geciktirdik, halletmemiz lazım. İnşallah yakında bir KİK toplantısı da olacak. Zaten Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey yıl sonu olacak, orada gündeme getirilebilir."