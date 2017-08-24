Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

LİONEL MESSİ'NİN BABASI, MANCHESTER CİTY'LE GÖRÜŞTÜ


Lionel Messi'nin Babası, Manchester City'le Görüştü
Tarih : 24 Ağustos 2017, 16:50
Puan Ver : Lionel Messi'nin Babası, Manchester City'le Görüştü(7/10)3

Son günlerde transfer piyasasında bomba etkisi yaratabilecek bir transfer iddiası konuluşuyor. İddiaların merkezinde Messi, babası ve Manchester City var.

Messi'nin babasının İngiliz kulübü Manchester City'yle bir görüşme gerçekleştirdiği iddiası İngiliz basınında yer aldı. Sun gazetesi Jorge Horacio Messi'nin İngiltere'de City'yle oğlu için bir transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini iddia etti.

CITY İÇİN ŞARTLARI KONUŞTULAR

İddiaya göre Messi'nin menajerliğini de yapan babası City'in futbol direktörü Txixi Begiristain'la yaptığı görüşmede oyuncunun önümüzdeki sezon City'de oynaması için şartları konuştu. Begiristain daha önce Barcelona'da da görev yapmıştı.

Öte yandan Barcelona ise 2018 yazında sözleşmesi bitecek Messi'nin yeni sözleşmeye imza attığını iddia ediyor. Görünen o ki Messi'yle ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Lionel  Messi  Nin  Babası  Manchester  City  Le  Görüştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER