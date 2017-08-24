LİONEL MESSİ'NİN BABASI, MANCHESTER CİTY'LE GÖRÜŞTÜ
Son günlerde transfer piyasasında bomba etkisi yaratabilecek bir transfer iddiası konuluşuyor. İddiaların merkezinde Messi, babası ve Manchester City var.
Messi'nin babasının İngiliz kulübü Manchester City'yle bir görüşme gerçekleştirdiği iddiası İngiliz basınında yer aldı. Sun gazetesi Jorge Horacio Messi'nin İngiltere'de City'yle oğlu için bir transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini iddia etti.
CITY İÇİN ŞARTLARI KONUŞTULAR
İddiaya göre Messi'nin menajerliğini de yapan babası City'in futbol direktörü Txixi Begiristain'la yaptığı görüşmede oyuncunun önümüzdeki sezon City'de oynaması için şartları konuştu. Begiristain daha önce Barcelona'da da görev yapmıştı.
Öte yandan Barcelona ise 2018 yazında sözleşmesi bitecek Messi'nin yeni sözleşmeye imza attığını iddia ediyor. Görünen o ki Messi'yle ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.
Kaynak: haberinburada
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