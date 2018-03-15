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Lionel Messi'den büyük bir başarı daha! Kariyer rekoru kırdı

LİONEL MESSİ'DEN BÜYÜK BİR BAŞARI DAHA! KARİYER REKORU KIRDI

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Chelsea karşısında 128. saniyede gol atarak kariyer rekoru kırdı.

Tarih : 15 Mart 2018, 01:00
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Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, Chelsea ağlarına bıraktığı golle kariyer rekoru kırdı.

Maçta henüz 2 dakika 8 saniye geçmişken Courtois'yı avlayan Arjantinli, böylece kariyerinin en hızlı golünü atmış oldu.

BU GOLDEN ÖNCE EN ERKEN GOLÜNÜ 2 DAKİKADA 36. SANİYEDE ATMIŞTI

Messi bundan önce en erken golünü 29 Ağustos 2010'da Racing'e karşı 2 dakika 36 saniye kaydetmişti.

Yıldız oyuncu ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını da 99'a yükseltti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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