Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, Chelsea ağlarına bıraktığı golle kariyer rekoru kırdı.

Maçta henüz 2 dakika 8 saniye geçmişken Courtois'yı avlayan Arjantinli, böylece kariyerinin en hızlı golünü atmış oldu.

BU GOLDEN ÖNCE EN ERKEN GOLÜNÜ 2 DAKİKADA 36. SANİYEDE ATMIŞTI

Messi bundan önce en erken golünü 29 Ağustos 2010'da Racing'e karşı 2 dakika 36 saniye kaydetmişti.

Yıldız oyuncu ayrıca Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını da 99'a yükseltti.

Kaynak: haberinburada