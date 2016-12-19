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lionel messi şov yaptı barcelona 4 golle kazandı

LİONEL MESSİ ŞOV YAPTI BARCELONA 4 GOLLE KAZANDI

Barcelona, Messi'nin harika oynadığı maçta Espanyol'u 4-1 mağlup ederek puanını 34'e yükseltti.

Tarih : 19 Aralık 2016, 12:00
Puan Ver : Lionel Messi Şov Yaptı Barcelona 4 Golle Kazandı(8/10)5


La Liga'nın 16. haftasında oynanan derbide Barcelona, Espanyol'u 4-1 mağlup etti. Derbinin önüne geçen isim ise Lionel Messi'ydi.





AÇILIŞI SUAREZ YAPTI



Maça hızlı giren Barcelona aradığı golü 18. dakikada buldu. Iniesta'nın müthiş pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Luis Suarez, takımını devreye 1-0 önde götürdü.



 



kaynak:ensonhaber








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