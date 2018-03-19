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Lionel Messi iddialı konuştu: Kazanamazsak, Bırakırım

LİONEL MESSİ İDDİALI KONUŞTU: KAZANAMAZSAK, BIRAKIRIM

Arjantin milli takımı ile kaybettikleri maçlardan sonra birçok kez ağladığını söyleyen Lionel Messi, "Rusya'da Dünya Kupası'nı kazanamazsam milli takımı bırakırım" dedi.

Tarih : 19 Mart 2018, 21:10
Puan Ver : Lionel Messi İddialı Konuştu: Kazanamazsak, Bırakırım(7/10)3

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, katıldığı televizyon programında 2018 Dünya Kupası hakkında konuştu.

Lionel Messi, Arjantin ile Rusya'da şampiyonluk yaşayamaması halinde milli formayı bırakabileceğinin sinyallerini verdi.

"KAYBETTİĞİMİZ MAÇLAR SONRASINDA BİR ÇOK KEZ AĞLADIM

Barcelona'da sergilediği futbolu milli takımda gösteremediği için eleştirilere maruz kalan 30 yaşındaki yıldız oyuncu "Milli takım ile kaybettiğimiz maçlar, finallerden sonra birçok kez ülkemdeki insanların hayalini gerçekleştiremediğim için ağladım" ifadelerini kullandı.

Rusya'da bu yez düzenlenecek Dünya Kupası'yla ilgili de konuşan Messi, kupayı kazanamamaları halinde milli formayı bırakabileceğini "Rusya'da Dünya Kupası'nı kazanamazsak, en iyisi milli takımı bırakmak olacak. Hayalim Rusya'da o kupayı kazanmak" sözleriyle dile getirdi.

Arjantin, 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan, İzlanda ve Nijerya ile D Grubu'nda mücadele edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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