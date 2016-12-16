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lionel messi evleniyor

LİONEL MESSİ EVLENİYOR

Barcelona forması giyen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, uzun zamandır birlikte olduğu Antonella Roccuzzo ile gelecek yıl dünya evine girecek.

Tarih : 16 Aralık 2016, 10:51
Puan Ver : Lionel Messi Evleniyor(7/10)6


İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı Antonella Roccuzzo ile gelecek yıl evlenecek.



Arjantin ve İspanya basınında yer alan haberlere göre, Messi ve Roccuzzo, Barcelona'nın gelecek yaz sezon başı kampı sırasında dünya evine girecek.



Haberlerde, evlilik töreninin Arjantin'in Rosario kentinde yapılmasının planlandığı ve yüzlerce davetlinin katılacağı büyük bir kutlama yapılacağı ifade edildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Lionel  Messi  Evleniyor    haber

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