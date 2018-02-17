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Lionel Carole sessizliğini bozdu: Mutlu değilim

LİONEL CAROLE SESSİZLİĞİNİ BOZDU: MUTLU DEĞİLİM

Sezon başında Galatasaray tarafından Sevilla'ya kiralanan Fransız sol bek Lionel Carole, oynamadığı zaman mutlu olmadığını dile getirdi.

Tarih : 17 Şubat 2018, 17:30
Puan Ver : Lionel Carole Sessizliğini Bozdu: Mutlu Değilim(6/10)2

La Liga ekiplerinden Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Lionel Carole, takımda forma şansı bulamamasına sert tepki gösterdi.

"EĞER OYNAMAZSAM, MUTLU OLAMAM"

Sosyal medya hesabı üzerinden uzun bir açıklama yapan Fransız sol bek, mutsuz olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

Gerçek şu ki çok üzgünüm. Buraya geldim çünkü futbol oynamayı seviyorum. Eğer oynamazsam, mutlu olamam. Takım arkadaşlarımla antrenmana devam diyorum ama bu muhteşem duyguları yeniden hissetmek için oynamam gerek. Geçmişte hiç böyle bir muamele ile karşılaşmamıştım. Sevilla çok büyük bir kulüp ve ben yöneticilerin bu şekilde davranacaklarını beklemiyordum. Bu inanılmaz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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