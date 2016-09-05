Şarkıcı Linet'in evlilik hazırlığı yaptığı Fransız sevgilisi Laurent Zalmonovic evli çıktı.







Linet sevgilisi Laurent Zalmonovic'le Fransa'daki Le Manoir de Paris şatosunda yapılacak düğüne hazırlık yapıyordu. 41 yaşındaki şarkıcı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zalmonovic'in evli olduğunu öğrenince sarsıldı.