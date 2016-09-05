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linet'in sevgilisi evli çıktı

LİNET'İN SEVGİLİSİ EVLİ ÇIKTI

Şarkıcı Linet'in evlilik hazırlığı yaptığı Fransız sevgilisi Laurent Zalmonovic evli çıktı.

Tarih : 05 Eylül 2016, 16:28
Puan Ver : Linet'in Sevgilisi Evli Çıktı(10/10)9


 



Linet sevgilisi Laurent Zalmonovic'le Fransa'daki Le Manoir de Paris şatosunda yapılacak düğüne hazırlık yapıyordu. 41 yaşındaki şarkıcı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Zalmonovic'in evli olduğunu öğrenince sarsıldı.








Etiketler: Linet  İn  Sevgilisi  Evli  Çıktı    haber

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