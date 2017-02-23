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lineageos, yerini sağlamlaştırıyor

LİNEAGEOS, YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRIYOR

Cyanogen OS'nin ROM geliştirme dünyasından ayrılmasının ardından doğa boşluğu doldurmaya çalışan Lineage OS, 600 bin kullanıcı sayısına çok yakında ulaşacak.

Tarih : 23 Şubat 2017, 10:03
Puan Ver : Lineageos, Yerini Sağlamlaştırıyor(5/10)6


Cyanogen OS'nin ROM geliştirme dünyasından ayrılmasının ardından doğa  boşluğu doldurmaya çalışan Lineage OS, 600 bin kullanıcı sayısına çok yakında ulaşacak.



Zamanında en popüler ROM geliştirme uygulamalarından biri olan Cyanogen, çok yakında bu sektöre veda etmişti. Bu vedanın ardında olan boşluğunu doldurmak isteyen Lineage OS, kullanıcı sayısını hergün daha fazla arttırarak 600 bin rakamına ulaşmaya çalışıyor. Gelen istatistiklere göre Lineage OS toplamda 545 bin kez indirilme rakamını görmüş. Sistemin en fazla bulunduğu telefon ise 40 000 indirme ile OnePlus One gözüküyor. Sırasıyla Redmi Note 3, OnePlus 3 ve Galaxy S3 modelleri geliyor.



Sonuç olarak bu sistemin hızla yükselmesi Android tercih eden kullanıcıların bağımsız ROM sistemlerine ilgi duyduğunu belirtiyor. Eski cihazları için farklı bir yüz arayan kullanıcılar veya modern cihaz için değişik deneyim kazanmak isteyenler de bu sistemleri tercih ediyorlar.



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Etiketler: Lineageos  Yerini  Sağlamlaştırıyor    haber

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