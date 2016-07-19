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line, bu sene borsada oldukça kazançlı çıkabilir

LİNE, BU SENE BORSADA OLDUKÇA KAZANÇLI ÇIKABİLİR

En büyük mesajlaşma uygulamalarından biri olan Line, bu sene en büyük borsaya açılım hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 11:48
Puan Ver : Line, Bu Sene Borsada Oldukça Kazançlı Çıkabilir(9/10)7


En büyük mesajlaşma uygulamalarından biri olan Line, bu sene en büyük borsaya açılım hamlesini yapmaya hazırlanıyor.



 



Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Line, uzun bir süre yapılan görüşmeler ardından borsadaki yerini aldı. Borsadaki ilk gün sonuçlarına göre bu yıl borsaya açılan en büyük şirket olabilir.



Tokyo borsasına 13 milyon, New York borsasına ise 22 milyon hisseyle giriş yapan şirket 42 dolar seviyesinde işlem görmeye başladı.  Ardından 44.5$ seviyesine kadar çıkan hisseler, şirketin değerini 9.3 milyar dolara yükseltti. Kapanışı ise 26.61$ seviyesinden gerçekleştirdi ve toplamda 1.25 milyar dolar değer kazanmış oldu. Eğer bu yıl daha yüksek bir hamle olmazsa bu sene borsaya açılmış en büyük şirket olacak.



Line en büyük gelir kalemi olarak sticker veya mini oyunlar üzerinden para kazanmayı benimsemiş durumda. Bu iş modeline göre doğal olarak beklenen gelirde düşük kalıyor. Yani bundan sonraki borsa hareketlerinde yavaşlama bekleniyor.



Line, bir Japon firması tarafından hayata geçirilmiş ve daha sonradan global pazardaki yerini almıştı. İlerleyen zamanda  NHN Japan ayrıca Güney Koreli Naver'in iştiraki konumuna geldi. Uygulamayı şu an 220 milyon aktif kullanıcı kullanıyor gözüküyor.





 



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