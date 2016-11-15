

Lohan, “Suriyeli mülteciler için bir etkinlik düzenleyelim ve bağış için otomobil satalım. Belki Erdoğan ya da Putin yardım eder” paylaşımını yaptı.





Lohan, Erdoğan'ın “Bugün #TekMilletTekYürek diyerek asaletini tüm dünyaya bir kez daha gösteren milletime şükranlarımı sunuyorum” notunu yazdığı 7 Ağustos tarihli bir tweet'ini de RT'ledi.





Son tweet'inde ise “Çünkü yeni bir ABD başkanımız var. Lütfen acı çeken Suriyelileri ve Türkiye'nin ne kadar yardım ettiğini unutmayın. Bunu düzeltmemiz lazım” yazdı.





Lohan, Suriyelileri ziyaretini anlattığı sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü de kullanmıştı.







kaynak:ntv





