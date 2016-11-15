LİNDSAY LOHAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I RT'LEDİ, DONALD TRUMP'A SESLENDİ
Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, eylül ayında İstanbul Sultanbeyli'deki Suriyeli mülteci ailelerini ziyaret etmişti.
Türkiye ziyaretinden sonra Twitter üzerinden liderlere çağrıda bulunan 30 yaşındaki ABD'li oyuncu, Erdoğan'ı retweet etti, Putin ve Trump'ı da göreve çağırdı.
Dün Twitter hesabından Trump'a seslenen Lohan, bugün de Erdoğan ve Putin'e çağrıda bulundu.
Lohan, “Suriyeli mülteciler için bir etkinlik düzenleyelim ve bağış için otomobil satalım. Belki Erdoğan ya da Putin yardım eder” paylaşımını yaptı.
Lohan, Erdoğan'ın “Bugün #TekMilletTekYürek diyerek asaletini tüm dünyaya bir kez daha gösteren milletime şükranlarımı sunuyorum” notunu yazdığı 7 Ağustos tarihli bir tweet'ini de RT'ledi.
Son tweet'inde ise “Çünkü yeni bir ABD başkanımız var. Lütfen acı çeken Suriyelileri ve Türkiye'nin ne kadar yardım ettiğini unutmayın. Bunu düzeltmemiz lazım” yazdı.
Lohan, Suriyelileri ziyaretini anlattığı sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü de kullanmıştı.
kaynak:ntv
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