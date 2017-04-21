LİNDSAY LOHAN HAŞEMAYI ATTI, SUTYENİ TAKTI!
Tayland'da haşemalı, İtalya'da bikinili... Lindsay Lohan, İtalya'da yayınlanan bir dergi için verdiği pozlarda, seksi bir bikiniyle objektiflerin karşısına geçti.
Sözcü'de yer alan habere göre geride bıraktığımız aylarda radikal bir karara imza atan ve daha mazbut bir hayat yaşamaya karar veren Lindsay Lohan, sosyal medya hesabından fotoğrafların neredeyse tamanını silmiş ve türbanlı karelerini ya da Dubai'ye gerçekleştirdiği ziyaretten fotoğrafları hesabından paylaşmıştı.
Tüm bunlar olurken bir yandan da tesettür modasına el atan Lohan kendi tasarladığı kıyafetleri ve başörtülerini tanıtmaya başlamıştı.
Herkes onun Müslüman olduğunu konuşurken Lindsay Lohan bir İtalyan dergisine verdiği cesur pozlarla yine ezber bozdu
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar