

Son dönemde din değiştirerek Müslüman olduğu konuşulan Lindsay Lohan, burkini giyip poz verdi.







Türkiye'ye gelip Suriyeli bir göçmen aileyi ziyaret eden 30 yaşındaki oyuncu, İnstagram sayfasında başörtülü bir pozunu paylaşıp "Yeni Moda koleksiyonum yakında geliyor" notunu yazmıştı. Şimdi herkes bu burkinili pozların da koleksiyonun bir parçası olup olmadığını merak ediyor.







kaynak:milliyet