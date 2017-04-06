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lindsay lohan burkini giydi

LİNDSAY LOHAN BURKİNİ GİYDİ

Tayland'da tatil yapan Hollywood yıldıız Lindsay Lohan, giydiği burkini ile magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti.

Tarih : 06 Nisan 2017, 13:15
Puan Ver : Lindsay Lohan Burkini Giydi(8/10)5


Son dönemde din değiştirerek Müslüman olduğu konuşulan Lindsay Lohan, burkini giyip poz verdi.



Türkiye'ye gelip Suriyeli bir göçmen aileyi ziyaret eden 30 yaşındaki oyuncu, İnstagram sayfasında başörtülü bir pozunu paylaşıp "Yeni Moda koleksiyonum yakında geliyor" notunu yazmıştı.  Şimdi herkes bu burkinili pozların da koleksiyonun bir parçası olup olmadığını merak ediyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Lindsay  Lohan  Burkini  Giydi    haber

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