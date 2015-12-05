

Rusya, 24 Kasım'da yaşanan uçak krizi sonrasında arka arkaya yaptırımları gündeme getirirken, ilk etapta yaş sebze ve meyveye kapıyı kapattı. Geçtiğimiz günlerde yasaklar listesiyle başta narenciye olmak üzere birçok ürünün 1 Ocak 2016 itibarıyla ülkeye girişinin yasaklandığı açıklandı. Bu sırada en çok dikkat çeken ise 'limon'un liste dışı bırakılmasıydı.







Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Rusya'ya 2013 yılında 83 milyon dolarlık limon ihracatı yapılırken, bu rakam 2014'te Rusya'daki ekonomik daralmanın da etkisi ile bir miktar gerileyerek 78 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın 10 aylık döneminde ise 53.2 milyon dolarlık limon ihracatı yapıldı. Türkiye'nin sattığı miktar azalmış görünse de aslında 2013 yılında Rusya'nın limon ithalatında Türkiye'nin payı yüzde 62 iken, 2014'te yüzde 68'e çıktı. Aynı dönemde Arjantin'in payı yüzde 12, Güney Afrika'nın payı ise yüzde 7 olarak gerçekleşti.