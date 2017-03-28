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limonu dörde bölün, içine tuz koyduktan sonra...

LİMONU DÖRDE BÖLÜN, İÇİNE TUZ KOYDUKTAN SONRA...

Limon kokusu sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça faydalıdır. Peki uyurken yanınıza limon koymanın ne gibi bir faydası olabilir? İşte detaylar...

Tarih : 28 Mart 2017, 14:17
Puan Ver : Limonu Dörde Bölün, İçine Tuz Koyduktan Sonra...(6/10)7



Limon gibi bazı kokular ferahlatıcı özelliğe sahiptir.



Bu koku ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir.




Sayısız faydası olan limonu yıllarca suyunuza, çayınıza, salatanıza koydunuz. Ama uyurken komodinin üstüne limon koymak hiçbirimizin aklına gelmedi.




Tüm yapmanız gereken şey; bir limonu alıp, onu dörde bölmek ve üstüne tuz serpmek... Dilimlediğiniz limonları, komodin üzerine koyarak, uykuya dalabilirsiniz.



 



kaynak:habertürk











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