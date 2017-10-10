LİMON TEZGAHA SERT GİRİŞ YAPTI! 6 TANESİ 5 LİRA
Hemen her evin mutfağında yerini alan ve sıklıkla tüketilen limon, bu yıl tezgahlara sert bir giriş yaptı. Limon, tezgahlarda 6 tanesi 5 liradan satılıyor.
İçerdiği C vitamini başta olmak üzere vücuda onlarca faydası olan limon, bu yıl tezgahlara hayli pahalı. Son 3 yıldır limon bahçelerinde görülen don olayları nedeniyle bahçelerde de verim düşüklüğü yaşandı. Limon üreticilerini büyük zarara uğratan verim düşüklüğü, fiyatlara önemli ölçüde yansıdı. Hasat dönemi olmasına rağmen 6 adet limonun 5 liradan satıldığı tezgahlarda, pazarcılar birkaç ay sonra büyük bir limon sıkıntısı çekileceğini belirtiyor.
"100 TONLUK BAHÇEDE 30-40 TON LİMON VAR"
Bu yılki limon fiyatlarının yüksek olmasının nedenlerinden bahseden pazarcı Şakir Eydemir, "Bu yıl limon fiyatının yüksek olmasının nedeni ürünün az olmasından kaynaklanıyor. Son 3 sene don olayları oldu. Limonda don olunca bahçelerde verim de dolaylı olarak düştü. Yani 100 tonluk bahçede 30-40 ton limon var. Şuan tezgah dolu görünse de ileriye dönük sıkıntılar baş gösterebilir ve fiyatlar daha da artabilir. Özellikle bu yıl limon fiyatlarının yüksek olur" ifadelerini kullandı.
"BU SENE DE DON OLAYI OLURSA FİYATLAR İKİ KATI OLUR"
Ayrca Eydemir, ileriki dönemlerde limon fiyatlarının iki kat artacağına işaret ederek, "Bu yılki öngörümüz, şuan 6 tane limon 6 lira ise, bundan 4-5 ay sonra 4 tane limon 5 lira olur. Eğer bu sene de don olayı olursa fiyatlar iki katı olur. 3 senedir don oluyor. Fiyatın yükselmesi don olayından dolayı. Adamın 300 ton limonu var, 50-60 tonunu kesiyor biraz şişsin, büyüsün diye bırakıyor. Bir gecede bir don vuruyor toptancı hepsini alıp götürüyor. Şimdi limonun döküm zamanı, kesiliyor. İç piyasa limondan dolayı çok etkilenir. Vatandaşlar da fiyatın yüksek olduğunun farkında o yüzden herkes bütçesine göre alışveriş yapıyor. Limonun şuan kilosu 3 liradan başlıyor, 5 liraya kadar çıkıyor. Tane olanlar 5 liraya, dökme olanlar 3 liraya geliyor. Vatandaş da kiloyu avantajlı görüyor öyle alıyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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