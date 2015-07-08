LİMON FİYATLARI CEP YAKACAK!
Son iki ayda fiyatı en fazla artan ürünlerden olan limonda, çiçeklenme dönemindeki olumsuz iklim koşulları nedeniyle rekoltede düşüş endişesi taşıyan üreticiler, hasat başladığında da fiyatlarda yüksek seyrin sürmesini öngörüyor.
Son iki ayda fiyatı en fazla artan ürünlerden olan limonda, çiçeklenme dönemindeki olumsuz iklim koşulları nedeniyle rekoltede düşüş endişesi taşıyan üreticiler, hasat başladığında da fiyatlarda yüksek seyrin sürmesini öngörüyor.
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