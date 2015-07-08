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limon fiyatları cep yakacak!

LİMON FİYATLARI CEP YAKACAK!

Son iki ayda fiyatı en fazla artan ürünlerden olan limonda, çiçeklenme dönemindeki olumsuz iklim koşulları nedeniyle rekoltede düşüş endişesi taşıyan üreticiler, hasat başladığında da fiyatlarda yüksek seyrin sürmesini öngörüyor.

Tarih : 08 Temmuz 2015, 13:53
Puan Ver : Limon Fiyatları Cep Yakacak!(10/10)11


Son iki ayda fiyatı en fazla artan ürünlerden olan limonda, çiçeklenme dönemindeki olumsuz iklim koşulları nedeniyle rekoltede düşüş endişesi taşıyan üreticiler, hasat başladığında da fiyatlarda yüksek seyrin sürmesini öngörüyor.








Etiketler: Limon  Fiyatları  Cep  Yakacak    haber

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