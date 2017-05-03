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limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...

LİMON DİLİMLERİYLE UYUMANIN MÜTHİŞ FAYDALARI...

Limon kokusu sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça faydalıdır. Peki uyurken yanınıza limon koymanın ne gibi bir faydası olabilir? İşte detaylar...

Tarih : 03 Mayıs 2017, 09:42
Puan Ver : Limon Dilimleriyle Uyumanın Müthiş Faydaları...(8/10)9



Limon gibi bazı kokular ferahlatıcı özelliğe sahiptir.



Bu koku ortaya çıktığında sizi sadece ferahlatmakla kalmaz, sağlığınız için de oldukça iyidir.




Sayısız faydası olan limonu yıllarca suyunuza, çayınıza, salatanıza koydunuz. Ama uyurken komodinin üstüne limon koymak hiçbirimizin aklına gelmedi.




Tüm yapmanız gereken şey; bir limonu alıp, onu dörde bölmek ve üstüne tuz serpmek... Dilimlediğiniz limonları, komodin üzerine koyarak, uykuya dalabilirsiniz.



 



kaynak:habertürk











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