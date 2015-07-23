

Antalya'da limonun fiyatı, bir ayda yüzde 20 ile 30 arasında arttı. Limon, pazarda 8-10 TL arasında değişen fiyat aralığında satılıyor.







Limonun fiyatı geçen aya oranla yüzde 20 ile 30 arasında arttı. Geçen ay halde 80 TL olan yatak limonun 17 kiloluk kasası, bu ay 105 TL oldu. Pazarda tüketici 1 kg limonu geçen ay 4-6 TL arasında alıyordu, şimdi ise bu fiyat 8-10 TL arasında seyrediyor.







Ziraat Odası Antalya Şube Başkanı Vahap Tuncer, bu durumun her yıl yaşandığını belirterek, üretim planlaması olmaması ve aracı çokluğunu buna neden gösterdi.







Tuncer, "Her yıl bu mevsimde limon aşağı yukarı bu fiyatları görüyor. Çünkü mevsimi değil. Kilosu 50 kuruşa üreticiden alınan limon, depodan 3- 4 TL arasında satılıyor. Bu pazara gelinceye kadar birkaç aracının elinden geçiyor. Haliyle fiyatı artıyor" diye konuştu.







Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın konuyla ilgili üretim planlaması yapması gerektiğini aktaran Vahap Tuncer, "Bu durumdan ne üretici, ne de tüketici memnun" dedi.







Tuncer, limon fiyatlarındaki artışın geçici olduğunu, yeni mahsulün çıkmasıyla eylül sonu gibi düşeceğini kaydetti.