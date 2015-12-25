

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrikte serbest tüketici olabilme limiti 4 bin kilovatsaatten 3 bin 600 kilovatsaate düşürüldü.



Karara göre gelecek yıl 3 bin 600 kilovatsaatin üzerinde elektrik kullanan tüketiciler, elektrik satın alırken sahip oldukları sözleşme serbestisiyle tedarikçilerini kendileri belirleyebilecek ve tedarikçileriyle imzalayacakları ikili anlaşma kapsamında daha uygun fiyattan yararlanabilecek.