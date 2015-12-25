LİMİT DÜŞÜRÜLDÜ! ARTIK AYLIK 120 LİRALIK...
EPDK, elektrikte serbest tüketici olabilme limitini yıllık 3 bin 600 kilovatsaate düşürdü. Yeni limit aylık yaklaşık 120 liralık faturaya karşılık geliyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrikte serbest tüketici olabilme limiti 4 bin kilovatsaatten 3 bin 600 kilovatsaate düşürüldü.
Karara göre gelecek yıl 3 bin 600 kilovatsaatin üzerinde elektrik kullanan tüketiciler, elektrik satın alırken sahip oldukları sözleşme serbestisiyle tedarikçilerini kendileri belirleyebilecek ve tedarikçileriyle imzalayacakları ikili anlaşma kapsamında daha uygun fiyattan yararlanabilecek.
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