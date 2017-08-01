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Likya Yolu'nda Kaybolan 3 Üniversiteli Kurtarıldı

LİKYA YOLU'NDA KAYBOLAN 3 ÜNİVERSİTELİ KURTARILDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe çıktıkları Likya Yolu'nda kaybolan 3 üniversite öğrencisi kurtarma ekibi tarafından bulundu.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 09:20
Puan Ver : Likya Yolu'nda Kaybolan 3 Üniversiteli Kurtarıldı(7/10)3

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe çıktıkları Likya Yolu'nda kaybolan 3 üniversite öğrencisi UMKE ekibi tarafından bulundu.

KAYBOLUNCA YARDIM İSTEDİLER

Ankara'dan tatil için Fethiye'ye gelen Ahmet Sadık Aras (20), Ömer Faruk Güler (20) ve İbrahim Güler (20) sabah saatlerinde Ölüdeniz Mahallesi'nden başlayan tarihi Lilkya Yolu'ndan yürüyüşe çıktı. Likya Yolu üzerinden Kabak Koyu'na gitmek isteyen üç arkadaş, havanın kararmasıyla yönlerini kaybetti. Yönlerini bulmak için bir süre uğraşan 3 öğrenci başaralı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

1 SAATLİK YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN ÖĞRENCİLERE ULAŞTILAR

Yardım çağrısı üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekip öğrenciler ile iletişim kurarak bulundukları konumu ekiplere yolladı. Yaklaşık 1 saat yürüyüşün ardından öğrencilere ulaşan ekipler, gençlere su ve bisküvi verdi.

"PİŞMAN OLDUK"

Kaybolan öğrencilerden Ahmet Aras; "Arkadaşlar ile Ankara'dan geldik Likya yoluna yürümek istedik. Araştırdık güzel yer olduğunu gördük. Fakat pişman olduk. Yürüyüşün son 1-2 kilometresine göre iyiydi fakat sarp bir yere geldik kaybolduk" dedi.

"KENDİMİZİ RİSKE ATMAK İSTEMEDİK"

İbrahim Güler, yürüyüş yolundaki işaretleri takip etmelerine rağmen kaybolduklarını,yürüyüş sırasında sularının bittiğini, çok sarp alanlar olduğu için yardım istediklerini söyledi. Güler, "Yükümüz de sanırım biraz ağır. Çok sarp alanlar da olduğu için kendimizi riske atmak istemedik. Bir yere düşer, telefon da çekmeyebilir diye düşündük ve yardım istedik." dedi. Ömer Faruk Güler ise kendilerini kurtaran UMKE'ye teşekkür etti.

"BULDUĞUMUZDA SULARI BİTMİŞTİ"

UMKE görevlisi Hüseyin Pınar; "Likya yolunda 3 gencin kaybolduğunu ihbarı geldi. Ekip olarak yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından irtibata geçtik. Gençleri bulduğumuzda suları bitmişti, su ve gıda takviyesi yaptık. Sağlık durumları iyi" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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