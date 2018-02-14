Suriye'de Görevli Mehmetçik'e Eşinden Sürpriz
İlker Başbuğ'a Bir Tepki De Bbp Lideri Destici'den
Yunan Bakan'dan Alçakça Sözler: En İyi Türk Ölü Türk'tür
Öldürülen Terörist Şehidimizin Katili Çıktı
Ankara Ziyareti Öncesi Abd'den Kritik Türkiye Mesajı!
Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Demirel'in Damadının Müebbet Hapsi İstendi
Türkiye'de Çok Tehlikeli Olan Hitler'in Gizli Silahı Ele Geçirildi!
Türkiye, Irak'ın Yeniden İmarı İçin 5 Milyar Dolar Kredi Verecek
'teog Geri Döndü' Tartışmalarına Bakan Noktayı Koydu!
Appleın Yeni Mabedine, Çalışanlar Dışında Kimse Giremeyecek
Yılın İlk Eriği Piyasaya Çıktı! Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
Türkiye Ve Rusya'dan 100 Milyar Dolarlık Süper Plan
S-400'lerde İkinci Perde! Türkiye İle Rusya Masaya Oturacak
Dev Operasyon İçin Düğmeye Basıldı, 2. Emre Kadar Sokağa Çıkmak Yasak
İttifak Çalışmaları Tamam, Erdoğan'a Sunum Yapıldı
1 Milyon Lira Ödülle Aranan Yeşil Listedeki Terörist Yakalandı
Spk'dan Galatasaray'a Müjde! Tüm Borçlarını Kapatacak
Pkk'nın Afrin'deki 'uyuşturucu Hap' Üretim Tesisi Kapandı
Görevden Alınan Beşiktaş Belediye Başkanı, Belediye Parasıyla Beşiktaş'tan Loca Almış
Erbil'de Tutuklu Olan Cemaat Lideri, Türkiye'ye İade Edildi

Ligin yayın hakları tarihi fiyata satıldı

LİGİN YAYIN HAKLARI TARİHİ FİYATA SATILDI

Premier Lig yönetimi, 2019-2022 sezonları arasındaki yayın haklarını 23 milyar liraya iki kanala sattı.

Tarih : 14 Şubat 2018, 09:20
Puan Ver : Ligin Yayın Hakları Tarihi Fiyata Satıldı(9/10)5

İngiltere Premier Lig'in 2019-2022 sezonları arasındaki yayın haklarının önemli bir kısmı, toplam 4,464 milyar sterlin (23,5 milyar lira) karşılığında iki kanala satıldı.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 2019-2022 sezonları arasında 7 pakete bölünen lig maçlarının yayın haklarının açık artırmaya çıkarıldığı ve 5 paketin satış işleminin gerçekleştiği belirtildi.

SKY SPORTS, 128 LİG MAÇINI YAYINLAYACAK

Buna göre, 3,58 milyar sterlin karşılığında 4 paket satın alan Sky Sports, bu dönemde 128 lig maçını canlı yayınlama hakkını elde etti. BT Sport ise 884 milyon sterlin karşılığında 1 paket satın alarak 32 lig maçını kanalında yayınlayacak.

20'ŞER MAÇLIK PAKETLER DAHA SONRA SATILACAK

Her biri 20'şer maç içeren kalan iki paketin satış işlemleri ise daha sonraki bir tarihte gerçekleşecek.

Premier Lig'in 2015-2019 sezonları arasındaki yayın hakları 5,14 milyar sterline (27,1 milyar lira) satılmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ligin  Yayın  Hakları  Tarihi  Fiyata  Satıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER