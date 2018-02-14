Premier Lig yönetimi, 2019-2022 sezonları arasındaki yayın haklarını 23 milyar liraya iki kanala sattı.

İngiltere Premier Lig'in 2019-2022 sezonları arasındaki yayın haklarının önemli bir kısmı, toplam 4,464 milyar sterlin (23,5 milyar lira) karşılığında iki kanala satıldı.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 2019-2022 sezonları arasında 7 pakete bölünen lig maçlarının yayın haklarının açık artırmaya çıkarıldığı ve 5 paketin satış işleminin gerçekleştiği belirtildi.

SKY SPORTS, 128 LİG MAÇINI YAYINLAYACAK

Buna göre, 3,58 milyar sterlin karşılığında 4 paket satın alan Sky Sports, bu dönemde 128 lig maçını canlı yayınlama hakkını elde etti. BT Sport ise 884 milyon sterlin karşılığında 1 paket satın alarak 32 lig maçını kanalında yayınlayacak.

20'ŞER MAÇLIK PAKETLER DAHA SONRA SATILACAK

Her biri 20'şer maç içeren kalan iki paketin satış işlemleri ise daha sonraki bir tarihte gerçekleşecek.

Premier Lig'in 2015-2019 sezonları arasındaki yayın hakları 5,14 milyar sterline (27,1 milyar lira) satılmıştı.

Kaynak: haberinburada