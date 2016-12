İddia'ya göre Apple sonraki İPhone ve İPad modelinde Lighning portunu kullanmayı bırakacak. Peki ama yerine hangi portu kullanacak? Detaylar haberimizde.



İPhone 5 ile birlikte kullanmaya başladığı Lighning adaptörünü tüm mobil cihazlarında standart hale getiren Apple, Mac dışındaki tüm cihazlarında bu porta yer vermişti. USB 2.0 standardını temel alan ve ön arka yüzü olmayan port sayesinde kullanıcıların kabloyu ters takma derdi ortadan kalkmıştı. Sektör için büyük bir yenilik olarak sayılan bu port firmanın İOS kullanan tüm cihazlarında kullanılmıştı.



Ancak yeni ortaya atılan bir iddiaya göre Amerikan teknoloji devi bu portu kullanmayı bırakabilir. İddianın temelinde ise geçtiğimiz hafta düzenlenen yeni Macbook Pro etkinliği bulunuyor. Yenilenen Macbook Pro da sadece USB Type C portuna yer verilmiş ve şarj bağlantısı, görüntü aktarımı, data aktarımı dahil olmak üzere tüm işlemlerin bu portlar üzerinden sağlanacağı açıklanmıştı. Kullanıcıların onlarca farklı adaptör taşımalarını gerektirebilecek bu durum büyük tepki çekse de bir miladın da habercisi olabilir.



Şu an İPhone 7 Plus ya da İPhone 7 alan kullanıcılar bile Apple'ın son nesil akıllı telefonuna sahip olmalarına rağmen Mac bilgisayarlarına İPhone'larını bağlayabilmek için bir adaptöre ihtiyaç duyuyor. Adaptör kullanmak istemeyenler ise ek bir kablo satın almak durumda kalıyor. İster yeni nesil Macbook kullanın isterseniz lansmanı geçtiğimiz hafta yapılan Macbook Pro, bu durum değişmiyor. İddianın temeli de buraya dayanıyor. Söylenenlere göre firma bundan sonra tüm cihazları ile uyumlu olabilmesi için Lighning portu yerine iPhone'larda da USB Type C portu kullanacak. Bu sayede tüm ekosistem ile uyumlu hale gelecek olan cihazlar kendi içlerinde de tam uyumluluk sağlayacak.



Ortaya atılan iddia değerlendirildiğinde Apple'ın şimdiye kadar uyguladığı politikaya uymadığı ise aşikar. Firma şimdiye kadar tamamen dışarıya kapalı ve kendi kontrolünde bir ekosistem yaratmak için çaba gösterdi. Kendi markasını taşımayan cihazlar ile uyumsuz olan Lighning portu da bunlardan birisi. Bu iddiayı güçlendiren bir unsur ise Apple'ın kendi teknolojisi olan MagSafe'den vazgeçmesi.



Firmanın yapabileceği bir şey ise kabloları standart olarak USB Type C ve Lightning uyumlu hale getirmek. İPhone 7S ile birlikte büyük bir ihtimalle Lighning kabloların bir ucu USB Type C olacak ve bu sayede Mac bilgisayarlar ile tam uyumluluk sağlanmış olacak. Şarj cihazlarındaki portların da değişmesini gerektiren bu durum yaşanırsa yeni USB standardının dünya çapındaki yayılış hızı iyice artacak.



