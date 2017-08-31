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Ligdeki Derbi Tarihleri Belli Oldu! GS-FB 22 Ekim Pazar Günü

LİGDEKİ DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU! GS-FB 22 EKİM PAZAR GÜNÜ

Süper Lig'in yeni sezonundaki derbi tarihleri açıkladı. Sezonun ilk derbisi olan Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi 23 Eylül Cumartesi, merakla beklenen GS-FB derbisi ise 22 Ekim Pazar günü oynanacak.

Tarih : 31 Ağustos 2017, 11:40
Puan Ver : Ligdeki Derbi Tarihleri Belli Oldu! Gs-Fb 22 Ekim Pazar Günü(8/10)4

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarı programını açıkladı.

İLK DERBİ CUMARTESİ GÜNÜ

Süper Lig'de 4. haftadan ilk yarının sonu olan 17. haftaya kadar olan maçların programı açıklanırken derbi tarihleri de belli oldu. Programa göre, Süper Lig'in 6. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 23 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. 9. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi ise 22 Ekim Pazar 19.30 olarak belirlendi.14. haftadaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi ise 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak.

Sezonun ilk yarısı 25 Aralık 2017'de sona erecekken, ikinci yarı ise 19 Ocak 2018'de başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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