Bingöl'de 1,5 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi
4 Astsubay Gözaltına Alındı
Lig Yeni Başlıyor
Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Bire Bir!
Dolar/Tl 1,5 Ayın En Düşüğünü Gördü
İran'dan Türkiye'ye Sert Tepki
Yeni Nokia 3310'dan İlk Sızıntı!
Meteoroloji'den İstanbul Ve Bu İller İçin Kritik Uyarı!
Ak Parti'den Referandum İçin 3İ Formülü
Tuz Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar!
Ray Woodhall'ın Kalbi 27 Kez Durdu!
Akhisar Belediyespor Tepetaklak!
Nusaybin De Bir Terörist Etkisiz Hale Getirildi
İki Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı.. Ölü Ve Yaralılar Var
Müezzinoğlu: İşsizlik Hızla Düşecek
Doğukan Manço: Anahtar Kelime: Üretim
Chp'li Bakan'dan 'örtülü Ödenek' Sorusu
Emniyet'ten Fetö'ye İlişkin Not!
Lg G6 Lite Geekbench'te Göründü
Xperia Xa2 Bu Sefer Fcc'de Göründü!

lig yeni başlıyor

LİG YENİ BAŞLIYOR

Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir "Hala alt sıralarda ve sıkıntılı bölgedeyiz. Kayserispor için lig yeni başlıyor. Bu hafta cuma günü oynayacağımız Rizespor ve sonraki hafta Kasımpaşa maçları bizim açımızdan hayati öneme haiz müsabakalar olacak." dedi

Tarih : 20 Şubat 2017, 13:59
Puan Ver : Lig Yeni Başlıyor(6/10)5


Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, son 4 maçta sergilenen güzel futbol neticesinde 10 puan topladıklarını belirterek, kendileri için ligin yeni başladığını söyledi.



Bedir, yazılı açıklamasında, göreve geldiklerinde her türlü olumsuzluklarla karşılaşmalarına rağmen şehrin ileri gelenleri ve taraftar desteği ile Kayserispor'u ayağa kaldırdıklarını ifade etti.



Önceki dönemlerde tribünlerin boş kaldığını, 300-500 seyirciyle maç oynadıklarını vurgulayan Bedir, şunları kaydetti:



"Bursaspor maçında 17 bin ateşli, heyecanlı, 90 dakika küfürsüz ve hakaret içermeyen tezahüratlarıyla Kadir Has Stadı'nı rakip takıma dar eden gerçek taraftar, başarının gerçek mimarıydı. Sahaya gelemeyen ve bu şehirde yaşayan tüm hemşehrilerimizin yoğun desteği ve duası da bizimleydi. İşte bu destek ve çalışmalarımız sayesinde son 4 maçta çok güzel oyunlar çıkardık ve 10 puan topladık. Buraya kadar her şey planladığımız gibi ve olumlu yönde gelişti."



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Lig  Yeni  Başlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER