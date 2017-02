Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, son 4 maçta sergilenen güzel futbol neticesinde 10 puan topladıklarını belirterek, kendileri için ligin yeni başladığını söyledi.







Bedir, yazılı açıklamasında, göreve geldiklerinde her türlü olumsuzluklarla karşılaşmalarına rağmen şehrin ileri gelenleri ve taraftar desteği ile Kayserispor'u ayağa kaldırdıklarını ifade etti.







Önceki dönemlerde tribünlerin boş kaldığını, 300-500 seyirciyle maç oynadıklarını vurgulayan Bedir, şunları kaydetti:







"Bursaspor maçında 17 bin ateşli, heyecanlı, 90 dakika küfürsüz ve hakaret içermeyen tezahüratlarıyla Kadir Has Stadı'nı rakip takıma dar eden gerçek taraftar, başarının gerçek mimarıydı. Sahaya gelemeyen ve bu şehirde yaşayan tüm hemşehrilerimizin yoğun desteği ve duası da bizimleydi. İşte bu destek ve çalışmalarımız sayesinde son 4 maçta çok güzel oyunlar çıkardık ve 10 puan topladık. Buraya kadar her şey planladığımız gibi ve olumlu yönde gelişti."







kaynak:habertürk