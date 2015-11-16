

G20 Zirvesi için Antalya'da bulunan liderlerin eşleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Aspendos'u gezdi. Geziye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nın eşi Tubeka Zuma, Singapur Başbakanının eşi Ho Ching ve OECD Başkanının eşi Lulu Gurria da katıldı.







EMİNE ERDOĞAN LİDER HANIMLARI İLE TEK TEK İLGİLENDİ







Aspendos'a gelen liderlerin eşleri ilk olarak antik tiyatro hakkında bilgi aldı. Daha sonra tiyatro içine gelen lider eşlerini merdivenlerden Emine Erdoğan indirdi. Lider hanımlarının elini tutan Emine Erdoğan, oturacakları yere kadar eşlik etti. Senfoni orkestrası lider eşlerine bir konser verdi. Konser sırasında liderlerin eşlerine çay ikramı yapıldı. Konserin ardından liderlerin eşleri fotoğraf çektirdi.







Geziye katılan ve tek erkek olan IMF Başkanı Christine Lagarde'nin eşi Xavier Ciocanti büyük ilgi gördü. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emine Erdoğan, “Tek Beyefendi aramızda. İyi davranın. Pozitif ayrımcılık. Örnek model” dedi.







G20'nin dünya için çok önemli bir toplantı olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, “Fransa'daki olaylardan sonra inşallah, dünya barışı için de çok önemli gelişmeye vesile olur. Beylerimiz bunları konuşurken biz de lider eşleri ile birlikte onlara kültürümüzü, sanatımızı, Antalya'mızı tanıtmak istedik” diye konuştu.







“BİZİM EŞLERİMİZ OLSA ASLA KATILMAZLAR”







IMF Başkanı Christine Lagarde'nin eşi Xavier Ciocanti'nin programlara katılmasına da değinen Emine Erdoğan, “Aramızda bir tane beyefendi var. Akşamdan beri çok memnunuz kendisinden. Çok iyi uyum sağladı bize. Bizim eşlerimiz olsa asla katılmazlar. Kendisini cesaretinden dolayı kutladım. İnşallah beğendiler. Tekrar tatil için Türkiye'ye geleceklerdir” şeklinde konuştu.







“EŞİM BENİ KISKANIR”







IMF Başkanı Christine Lagarde'nin eşi Xavier Ciocanti ise, “Benim için iyi bir deneyim oldu. Özellikle de benim geldiğim ülke yakın zamanda terör saldırılarının hedefi oldu. Eşim ile tekrar tatil için geleceğiz. Bu kötü günlerde burada olmak çok önemli. Hanımefendilerle vakit geçirmekten çok memnun olduğumu söylemek lazım ama fazla abartmamak lazım yoksa eşim beni öldürür” dedi. Bu sözlerin ardından alanda bulunan lider eşleri gülüştü.