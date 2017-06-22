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liderlerin bayram programı belli oldu

LİDERLERİN BAYRAM PROGRAMI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'na İstanbul'da, Başbakan Yıldırım ise memleketi Erzincan'da girecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin programı da belli oldu

Tarih : 22 Haziran 2017, 13:29
Puan Ver : Liderlerin Bayram Programı Belli Oldu(8/10)7


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda ailesiyle İstanbul'da olacak.



Başbakan Binali Yıldırım, arife günü memleketi Erzincan'a gidecek ve hemşehrileriyle iftar yapacak. Bayramın birinci gününü de Erzincan'da geçirecek Yıldırım, ikinci gün ise Ankara'da bayramlaşma programına katılacak.



KILIÇDAROĞLU YÜRÜYÜŞE DEVAM EDECEK



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe bayramda da devam edecek. Kılıçdaroğlu yürüşü sırasında mola verdiği yerleşim yerlerinde vatandaşlarla bayramlaşacak.



BAHÇELİ ANKARA'DA OLACAK



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ramazan Bayramı boyunca Ankara'da olacak. Bahçeli, ilk gün bayram namazını Gazi Camisi'nde kılacak, ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. Bahçeli, bayramın ikinci günü ise parti genel merkezinde bayramlaşma programına katılacak.



HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Ramazan Bayramı'nın birinci günü İstanbul'da olacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise bayramı Ankara'da geçirecek. Bayram namazını Hamidiye Camisi'nde kılacak Karamollaoğlu, bayramın ikinci günü öğle namazından sonra parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayram namazını Ankara'daki Taceddin Dergahı'nda kılacak. Destici, ikinci gün parti genel merkezinde partililerle bayramlaşma programına katılacak.



DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da bayramda Ankara'da olacak. Aksakal, ikinci gün parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Ramazan Bayramı'ndaki adresi ise İstanbul olacak.



 



kaynak:habertürk








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