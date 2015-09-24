

İşte liderlerin açıklamaları....



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Emirgan Hamid-i Evvel Camisi'nde kıldı.







Erdoğan, sabah saatlerinde Huber Köşkü'nden çıkarak Emirgan Hamid-i Evvel Camisi'ne geldi.



Burada bayram namazını kılan Erdoğan'a, oğlu Bilal Erdoğan, torunları Ömer Tayyip ve Ali Tahir Erdoğan ile İçişleri Bakanı Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu ve Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da eşlik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaştı.Bayram namazı çıkışı açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:



Tüm İslam dünyasının kurban bayramını tebrik ediyorum. Her bayram bir diriliştir.



Bu Kurban Bayramı'na çok sıkıntılı bir süreçte girmiş bulunuyoruz. Bu sıkıntılı sürecin ardından da malum 1 Kasım'da Türkiye bir genel seçim yaşayacak. Bu bir tekrar seçimdir, bir erken seçimdir ve bu seçimde milletimiz ferasetini ortaya koymak suretiyle inşallah bu sıkıntıları aşacak, güven ve istikrarı sağlayacak bir adımın kararını verir diye düşünüyorum ve milletimin tekrar bu dini bayramını, Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum



ESED BURADA BİR BUTİK SURİYE KURMAK İSTİYOR



Rusya'nın tabii İran'la birlikte Suriye'ye vermiş olduğu destekler artık zaten gizli değil. Bunu kendileri de ifade ediyorlar. Temenni ederiz ki Rusya, bu süreçte dün yaptığımız görüşmelerin gereğini bir dayanışma içerisinde yerine getirmek suretiyle, ben dün kendilerine de ifade ettim, Esed burada bir butik Suriye kurmak istiyor. Butik Suriye, Şam'dan başlayıp Hama, Humus ve Lazkiye'yi kapsayan ki bu da Suriye'nin yüzde 15'ine tekabül eden bir bölgedir. Bu bölgede kendine ait, arkasında belli egemen güçlerin hakim olduğu, destek verdiği bir devlet kurabilmek, bu da tabii Akdeniz'e açılan bir yapı olması hasebiyle böyle bir yapıyı kurmak, derdi bu



GÜVENLİ BÖLGEYİ ÖZELLİKLE İSTİYORUZ



Biz Suriye'de toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Suriye halkının terör örgütlerinden arındırılmış bir yapıya kavuşmasını arzu ediyoruz. Ama burada şöyle bir adım bizim en önemli talebimizdir. O da bir güvenli bölgeyi özellikle istiyoruz. Güvenli bölgedeki hedefimiz nedir? Türkiye'de şu anda 2 milyona yaklaşan bir Suriyeli mülteci var. Bu insanların ülkelerine dönme talebi var. Dolayısıyla Türkiye sınırında Suriye tarafında onlar için oluşturulacak bir güvenli bölgede, bunu birçok dost ülkelerle de konuştuk, oraya onların dönmesi, bir yerleşim planıyla oraya yerleştirilmesi, inanıyorum ki bölgede çok daha farklı bir havanın oluşmasına da vesile olacaktır. Bunları da dün yine aynı şekilde Sayın Putin ile paylaştık



(Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde mültecilere ilişkin Türkiye'ye 1 milyar avro yardım konusunda) Böyle bir kararın alınmış olması isabetlidir. Çünkü aslında bu Avrupa Birliği'nin bugüne kadar atmış veya atacak olduğu bir adımdır. Temennim odur ki sadece Türkiye'nin sorunu değil bu sorun, tüm dünyanın sorunu. Şu anda bazı olumlu adımlar atılıyor ama bunun icrası bizim için çok çok önemli. İcrayı gördüğümüz anda biz de tabii bundan Türkiye olarak memnun oluruz. Bu süreci bekliyoruz



Edirne konusunu Valimizle de görüştük. Farklı ülkelerin yaptığı zulmü de yapmak istemiyoruz. İnsani bir yaklaşım içinde değerlendirmek suretiyle ya kendi ülkelerine geri döndermek ya da belli bir süre buralarda misafir etme gibi bir adım atmış bulunmaktayız.



CİZRE'DE SANDIKLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ



Seçi,m güvenliğini sağlamaya yönelik bir adımdır. Farklı il ve ilçelerden de gelebilir.



ABD'NİN PYD AÇIKLAMASI



PYD ve YPG bunların hepsi terör örgütüdür, bize göre. Amerika, bu işte şu anda bedel ödemiyor, bedel ödeyen biziz ve PYD'nin yaptıklarını da YPG'nin yaptıklarını da bilen de biziz. Dolayısıyla bu yanlış bakışı, yanlış değerlendirmeyi herhalde tekrar değerlendireceklerdir diye düşünüyorum. Biz, DAİŞ'i de terör örgütü olarak görüyoruz, PYD'yi ve onun yanındaki bu tür kuruluşları, PKK yine aynı şekilde...



AB de PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmiştir. Biz terör örgütlerinin elinde onların silahını görünce rahatsız oluyoruz.Sanıyorum sayın Başbakan ABD'de ortaklarla görüşmeleri olacak.



BAŞBAKAN DAVUTOĞLU:



Başbakan Ahmet Davutoğlu, bayram namazını Diyarbakır'daki Ulu Cami'de kıldı.



Davutoğlu, oğlu Mehmet Davutoğlu ile konakladığı otelden makam aracıyla Ulu Cami'ye geçti.



Burada, sabah namazını kılan Başbakan Davutoğlu, daha sonra vaazı dinledi. Bayram namazını da bu camide kılan Davutoğlu, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.



Davutoğlu'na, Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kudbettin Arzu eşlik etti.



CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN TWITTER'DA MESAJ



Yurtdışında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Kurban Bayramı için Twitter'dan mesaj yayınladı.



Kılıçdaroğlu, mesajında 'Bayramlar birlik, beraberlik ve barışın simgesidir. Mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, bu bayramın ülkemize huzur getirmesini dilerim' dedi.