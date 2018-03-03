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Lider Galatasaray, Karabükspor'a konuk olacak! 11'ler belli oldu

LİDER GALATASARAY, KARABÜKSPOR'A KONUK OLACAK! 11'LER BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Ligde lider Galatasaray, deplasmanda Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.

Tarih : 03 Mart 2018, 18:40
Puan Ver : Lider Galatasaray, Karabükspor'a Konuk Olacak! 11'ler Belli Oldu(7/10)3

Süper Ligde lider Galatasaray zorlu Kardemir Karabükspor deplasmanına çıkacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Osman, Kravchenko, Özgür, İshak Doğan, Murat, Cem, Kage, Bliznichenko, Ibanez, Leandrinho

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis

KARDEMİR KARABÜKSPOR - GALATASARAY MAÇININ NOTLARI:

İki takım Süper Lig'de 20. kez karşılaşacak. Önceki 19 maçın 11'ini Galatasaray kazandı (5B 3M).Karabükspor, Galatasaray ile Süper Lig'de oynadığı maçların %47,4'ünde rakibine gol atamadı (9/19). Karabükspor'un Süper Lig tarihinde daha fazla maçta gol atamadığı tek rakibi Gaziantepspor (10).Karabükspor aynı zamanda bu sezon ligde 11 maçta gol atamadı ve bu alanda ligin en zayıf takımı konumunda.Karabükspor bu sezon ligin en az gol atan (16) ve en fazla gol yiyen (47) takımı. Galatasaray ise bu sezon ligin en fazla gol atan takımı (52).Karabükspor, Süper Lig'e en son yükseldiği 2016/17 sezonu başından bu yana oynadığı 57 maçın 15'ini kazanabildi (10B 32M). Bu 15 galibiyetin 13'ü iç sahada geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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