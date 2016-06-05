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LİCE'DEKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ


LİCE'DEKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ
Tarih : 05 Haziran 2016, 13:55
Puan Ver : Lice'deki Sokağa Çıkma Yasağı Sona Erdi(10/10)24


Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün başlayan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesinde dağlık ve ormanlık  alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu  değerlendirilen terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için ;

Üçdamlar,

Güldiken,

Yaprakköy,

Yorulmaz,

Kılıçlı, Bayırlı,

Yünlüce,

Gürbeyli,

Akçabucak ve  Baharlar mahalleleri arasında kalan bölgede operasyon düzenlendiği belirtildi.












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