

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün başlayan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için ;



Üçdamlar,



Güldiken,



Yaprakköy,



Yorulmaz,



Kılıçlı, Bayırlı,



Yünlüce,



Gürbeyli,



Akçabucak ve Baharlar mahalleleri arasında kalan bölgede operasyon düzenlendiği belirtildi.