Lice kırsalında düzenlenen hava operasyonunda PKK'nın yönetici kadrosunda bulunan ve başına 1,5 milyon lira ödül konulan terörist de öldürüldü



Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsal kesiminde dünkü operasyonda öldürülen 6 PKK'lı terörist arasında bulunan 'Azat' kod adlı Nevzat Gündüz'ün, örgüt sorumluları arasında olduğu ve adının İçişleri Bakanlığı'nın 1.5 milyon liraya kadar varan para ödülüyle aranan mavi listede bulunduğu belirtildi.







kaynak:sözcü