LİCE'DEKİ OPERASYONDA PKK'LI NEVZAT GÜNDÜZ ÖLDÜRÜLDÜ
Lice kırsalında düzenlenen hava operasyonunda PKK'nın yönetici kadrosunda bulunan ve başına 1,5 milyon lira ödül konulan terörist de öldürüldü
Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsal kesiminde dünkü operasyonda öldürülen 6 PKK'lı terörist arasında bulunan 'Azat' kod adlı Nevzat Gündüz'ün, örgüt sorumluları arasında olduğu ve adının İçişleri Bakanlığı'nın 1.5 milyon liraya kadar varan para ödülüyle aranan mavi listede bulunduğu belirtildi.
kaynak:sözcü
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